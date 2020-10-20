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Дельфин выступит 24 октября в клубе «Космонавт»

Артист исполнит свои лучшие треки
Степан СТЕПАНОВ
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24 октября Дельфин выступит в клубе «Космонавт». Фото: Предоставлено клубом «Космонавт».

24 октября Дельфин выступит в клубе «Космонавт». Фото: Предоставлено клубом «Космонавт».

В субботу, 24 октября 2020 года со сцены клуба «Космонавт» прозвучат любимые публикой песни Дельфина разного периода. Программа предстоящего выступления впервые за долгое время будет охарактеризована лаконичным определением «Лучшее». Дельфин исполнит главные, по его мнению, треки из разных альбомов и наиболее резонирующие композиции с пластинок «Край» и «442».

Ретроспективная часть материала будет представлена в актуальном прочтении, а злободневные песни с последних релизов обретут ещё более отточенные аранжировки под стать фирменной концертной экспрессии артиста.

Начало в 20:00

Стоимость билетов от 1999 руб.

Афиша: Концерты

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