МТС удвоит петербуржцам и жителям Ленобласти пакеты гигабайт и минут. Фото предоставлено пресс службой МТС.

Абоненты МТС теперь получат в два раза больше гигабайт, минут и сообщений, купив SIM-карту через интернет-магазин shop.mts.ru в Петербурге и Ленинградской области. Новые клиенты компании смогут воспользоваться предложением до 30 декабря 2020 года, оформив SIM-карту с тарифом «Тарифище» и Мой Smart. Так, например, абонентам тарифного плана «Тарифище» в Петербурге будет доступно 60 ГБ интернета, 1200 минут и 1200 SMS. На тарифе Мой Smart - 30 ГБ, 700 минут и 700 SMS. Дополнительные пакеты подключаются автоматически в день активации SIM-карты. По истечению срока акции опция отключится автоматически.

Для удобства пользователи могут заказать SIM-карту с доставкой на дом или воспользоваться самовывозом из любого магазина МТС. Курьер привезет SIM-карту в течение одного дня и бесконтактно передаст заказ. Доступна опция срочной доставки за несколько часов. Активировать SIM-карту можно в любое время без посещения офиса оператора при помощи специального приложения МТС Абонент, которое доступно для скачивания на iOS и Android.