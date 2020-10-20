Либо терпите, либо платите: Почему в Санкт-Петербурге стало сложнее сдать тест на коронавирус

Сдать анализы на коронавирус в Санкт-Петербурге стало сложнее. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сдать тест на коронавирус в Санкт-Петербурге с каждым днем становится все сложнее. А сдать по всем правилам — так и вовсе уже практически невозможно. Муниципальные поликлиники и лаборатории перегружены, врачи разводят руками и отправляют к частникам. Что происходит — разбирались корреспонденты «Комсомолки».

«ЖДИТЕ ВРАЧА»

К написанию этого материала нас, можно сказать, подтолкнул случай. Случай неприятный — в редакции выявили коронавирус, и всех разогнали по домам, отсиживать положенные две недели карантина. Но поскольку две недели это долго, сам собой возник вопрос — можно ли как-то ускорить процесс? К примеру, сдать тест, получить отрицательный результат и благополучно вернуться на работу?

Как оказалось — нет. В первой же поликлинике, куда мы обратились, чтобы сделать тест на дому, нам неожиданно отказали. И разъяснили: механизм тут другой, куда более сложный и долгий.

Даже с явными симптомами ОРВИ теста на коронавирус можно не дождаться. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Сначала к вам придет врач, - рассказали в регистратуре. - Он оценит ваше состояние и там уже решит, отправлять вас на мазок или нет. Если решение будет положительным — к вам придет медсестра с индивидуальным набором.

На вопрос о том, насколько это правильно — ведь речь идет не о банальных соплях и температуре, а о контакте с человеком, у которого наличие вируса в организме подтвердили лабораторно — собеседница ответила, что врач на то и врач, риск — основа его профессии. На каких критериях он будет основываться, и может ли вообще отказать в сдаче теста, нам рассказать затруднились. Либо так, либо никак. Правила.

- Только вы еще должны понимать, что врачи у нас все перегружены, - отметили в регистратуре. - Доктор постарается к вам прийти сегодня, но как уж там у него будет с вызовами — никто сказать не может.

Забегая вперед, отметим, что врач все-таки пришел. Бесконечно усталая женщина, заполняя документы, рассказала, что этот вызов у нее сегодня уже шестнадцатый - и впереди еще несколько.

- Я сейчас одна на четыре участка, - призналась доктор. - Почему так? Ну потому что врачи тоже болеют. В спокойное время у меня было в день по четыре-пять вызовов - сами можете представить, как выросла нагрузка. Вызывают в основном на симптомы ОРВИ.

Прослушав легкие и замерив уровень кислорода в крови при помощи прибора, одевающегося на палец, женщина пообещала, что постарается записать нас на тест. Вот только когда он будет - большой вопрос. При хорошем раскладе его сделают в течение недели. Результатов придется ждать еще до десяти дней.

В поликлиниках сделать тест обещают за семь-десять дней. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Если тест будет отрицательный, мы вас даже беспокоить не будем, - констатировал врач. - У нас сейчас так много работы, что какую-то лишнюю активность - звонки пациентам, например - мы стараемся исключать.

ИДТИ ИЛИ НЕ ИДТИ?

Утешили, чего уж тут. Аналогичная ситуация повторилась и в другой поликлинике. Там, правда, все оказалось еще хуже: даже если врач и назначит анализ, сделают его в любом случае не раньше, чем через десять-четырнадцать дней, потому что запись уже идет на ноябрь. До тех пор — либо сидите и ждите, либо идите к «частникам».

Но и у частников не все так хорошо, как хотелось бы. Записываться на тестирование нужно минимум за день-два, либо приходить по живой очереди. Есть клиники, которые предлагают доставку теста на дом (тоже по записи), где вы сами выполняете анализ и отдаете биоматериалы курьеру. В клиниках такое положение вещей объясняют, как нетрудно догадаться, высокой загрузкой — мощности лабораторий просто не хватает на всех желающих. Живое тому доказательство — недавняя огромная очередь к одной из частных клиник в Мурино. По словам очевидцев, возможности сделать мазок одновременно дожидались не менее 50 человек. Почти все стояли на улице, плотной толпой — помещение клиники оказалось попросту не способно вместить всех одновременно.

Можно, конечно, отправиться в поликлинику лично. Но, во-первых, это будет нарушением правил — больные с симптомами ОРВИ должны сидеть дома, чтобы никого больше не заразить — а во-вторых, как показывает практика, ничего не даст.

В частных клиниках записаться на тест можно только за два-три дня. Фото: Артем КИЛЬКИН

- У меня полторы недели насморк, - рассказала «Комсомолке» читательница Ирина, попавшая в аналогичную ситуацию. - Температура 38, слабость. На прием к терапевту попасть не удалось — все забито. В регистратуре сказали, больных куда больше, чем все думают, они никогда еще такого не видели. Ближайший прием врача — через два дня.

ЗВОНОК В КОМИТЕТ

В сутки выполняется больше 30 000 тестов на Covid-19

Между тем в городском комитете по здравоохранению о ситуации знают, но призывают не паниковать — если разобраться, все выглядит не так уж и страшно.

- Что касается контактных — нужно понимать, что они бывают разные, - объясняют в пресс-службе ведомства. - Есть контактные первого круга — это те, с кем заболевший человек непосредственно и близко взаимодействовал: родственники, близкие друзья, коллеги, сидящие в одном кабинете. Их обследуют в первую очередь. Контактных без симптомов ОРВИ обследуют на восьмой-десятый день — именно в этот срок обнаруживается вирус.

Пояснили в ведомстве и по поводу загрузки врачей. Да, действительно, количество вызовов в последние дни серьезно подросло — но вместе с тем никуда не делись требования минздрава, которые обязывают докторов в первую очередь уделять внимание людям, находящимся в группах риска: пожилым и имеющим хронические заболевания.

По словам врачей, такого наплыва больных они не видели даже в апреле, в разгар первой волны. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сейчас Петербург является одним из лидеров по охвату жителей тестированием на коронавирус, - отмечает пресс-служба. - У нас действует 46 лабораторий (хотя еще в апреле была всего одна), в сутки выполняется больше 30 000 тестов на коронавирус — по этим показателям мы вторые в стране после Москвы. Но, к сожалению, есть такое понятие, как предельная мощность — мы чисто физически не можем делать тестов больше, чем нам позволяют наши технические возможности. Отсюда — задержки и очереди.

В комитете уточняют также, что в скором времени количество лабораторий, которые делают тесты в Санкт-Петербурге, увеличится — прямо сейчас идет закупка необходимого оборудования.