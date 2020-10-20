Сеть кинотеатров «КАРО» покажет прямую трансляцию турнира ХАБИБ vs. ГЭТЖИ

«КАРО» покажет бой ХАБИБ vs. ГЭТЖИ.

Сеть кинотеатров «КАРО» вместе с UFC и Медиа-Телеком приглашает в свои кинозалы на прямую трансляцию основного карда турнира UFC 254: ХАБИБ vs. ГЭТЖИ, который пройдет 24 октября в Абу-Даби в партнерстве с Управлением по туризму и культуре Абу-Даби.

Главным событием вечера станет объединительный титульный бой между непобежденным чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и обладателем титула временного чемпиона и #1 в рейтинге легкого веса UFC Джастином Гэтжи.

Зрители «КАРО» смогут насладиться трансляцией одного из самых ожидаемых и громких спортивных событий года на больших экранах в Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте, Казани, Самаре, Тюмени и Екатеринбурге.

Билеты уже доступны на сайте.

СКАЗАНО!

Вице-президент UFC в России Андрей Громковский:

- Возвращение UFC на большие экраны – еще одна важная победа. Фанаты смешанных единоборств в еще большем количестве городов России смогут посмотреть одно из важнейших спортивных событий года. Мы рады сделать турниры UFC ближе и дать болельщикам смешанных единоборств возможность окунуться в атмосферу Бойцовского острова.

Вице-президент по управлению кинопоказом КАРО Майя Манерова:

- В прошлом году зрители высоко оценили возможность увидеть прямые трансляции турниров UFC на кинотеатральных экранах, поэтому в 2020-м мы увеличили количество площадок в два раза, турнир смогут посмотреть болельщики во всех городах нашей сети, оставаясь при этом в комфортных, безопасных условиях с высоким качеством изображения.

ВАЖНО!

В кинотеатрах «КАРО» соблюдаются все меры безопасности, в соответствии с опубликованными Роспотребнадзором рекомендациями, включая социальное дистанцирование, санитарную обработку поверхностей, установку дезинфекторов. На входе зрителям измеряют температуру и контролируют наличие средств индивидуальной защиты. Меры безопасности также включают в себя онлайн-продажу билетов и продукции бара, бесконтактный проход в залы, автоматическую рассадку путем блокировки соседних с выкупленными мест.