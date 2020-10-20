Московский театр кошек Юрия Куклачева выступит в ДК им. Ленсовета с программой «МЯУГЛИ»

Юрий Куклачев – цирковой артист, дрессировщик кошек, получил широкую известность благодаря номерам с домашними кошками. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Юрий Куклачев приглашает детей и их родителей совершить увлекательное путешествие в волшебную страну «МЯУГЛИ», где люди и кошки понимают друг друга! 1 ноября в ДК им. Ленсовета состоится премьера спектакля с участием легендарного циркача и дрессировщика!

Всем жителям этой страны - и людям, и кошкам - предстоят удивительные приключения в борьбе с пиратами, которые захотят установить в стране свои «недобрые» порядки!

Юрий Куклачев известен, как первый в мире, подготовивший и представивший публике номер с участием ручной кошки. Ему принадлежит театр «Кошкин дом» с командой хвостатых актеров.

Начало в 12.00 и в 16.00.

Детям до 3-х лет вход бесплатный, без предоставления отдельного места.

Адрес: Каменноостровский просп., 42

Возрастная категория 0+