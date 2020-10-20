«Экспофорум» да два дня превратится в город собак

Фото предоставлено «Экспофорум».

Более 4000 собак 400 разнообразных пород соберутся в «Экспофорум» 24-25 октября 2020 года. Здесь будут все: от аляскинских маламутов и золотистых ретриверов до милейших корги и биглей и многих других всевозможных гладкошёрстных и пушистых представителей собачьих.

Гости выставки получат уникальную возможность полюбоваться весёлыми и дружелюбными животными, насладиться умилительными танцами с собаками и стать свидетелями состязаний по ралли-обидиенс "Город послушных собак", а также понаблюдать за всевозможными конкурсами и многое другое. Мегатонны позитива и яркие эмоции ждут посетителей выставки. Никто не останется равнодушным.

Гости выставки смогут пообщаться с заводчиками на «Фестивале пород» и получить много интересной и полезной информации из первых рук.

В рамках мероприятия пройдет фестиваль приютов "Ветер перемен", где около 70 хвостиков из разных приютов Санкт-Петербурга и Ленобласти будут ждать встречи с посетителями выставки, надеясь встретить своих будущих хозяев и обрести новый дом.

В рамках выставки будет работать маркет с кормами и аксессуарами для домашних любимцев. Это замечательная возможность познакомиться с зоо-новинками, получить советы специалистов и побаловать своего питомца.

Место проведения: м. Московская, Петербургское шоссе, 64/1, Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»

Даты и время проведения: 24 и 25 октября с 10:00 до 19:00.