Фестиваль мужского джазового вокала JAZZMAN состоится в Петербурге 24 октября

В преддверии фестиваля мужского джазового вокала JAZZMAN, который пройдет 24 октября в Санкт-Петербурге в особняке «Пальма», мы поговорили с его организаторами - Викторией Ленской и Ольгой Бариновой.

- Индустрия событий сильно пострадала за последние полгода. Как это отразилось на вас?

Виктория Ленская: Вся эта ситуация отразилась таким образом, что нам приходится работать в обстановке неопределённости. Мы немного переживали, но потом решили для себя, что мы будем делать своё дело, прислушиваясь к ситуации и с готовностью лавировать по обстоятельствам.

Ольга Баринова: Мы разработали два плана проведения мероприятия – офлайн и онлайн и готовили сразу оба варианта, конечно, это более трудозатратно и более волнительно. Именно неопределенность – самое сложное в любой области. Но если уж мы умудрились сделать фестиваль в такое время, мы действительно профессиональный и сильный организатор!

- Как вы решились проводить фестиваль в столь неопределённое время?

Виктория Ленская: Так уж сложилось, что именно в этом сложном году нам повезло получить поддержку от Фонда Президентских грантов. Когда мы подавали заявку, не было и намека на COVID-19. А результаты конкурса пришли в июне, когда уже было все закрыто.

Ольга Баринова: Мы решили, что постараемся сделать фестиваль в любых обстоятельствах, разработав две стратегии. В случае, если бы офлайн мероприятия были запрещены, мы бы провели фестиваль онлайн. Сейчас мы дружно скрестили пальчики и очень надеемся, что сможем провести фестиваль в полноценном живом формате, но с соблюдением всех рекомендованных санитарных норм.

- В чём особенности программы в этом году?

Виктория Ленская: В этом году мы сформировали нашу программу из артистов, которые были отмечены публикой на предыдущих фестивалях. На фестивале выступят Вова Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band, из Москвы к нам приедет Дмитрий Носков, который выступит с джазовым квартетом, а также молодой и перспективный вокалист Денис Кузьмин со своим квартетом и ученики школы джаза и мюзикла J&M School. У нас получилась яркая программа популярного джаза, ориентированная на массового слушателя.

Ольга Баринова: Программу дополняют разнообразные активности для гостей – джазовый танцевальный мастер-класс, неизменный юмор нашего потрясающего ведущего Владимира Борисовича Фейертага, розыгрыши подарков от наших партнеров и некоторые сюрпризы, о которых узнают только те, кто придет на фестиваль.

А еще в этом году мы сотрудничаем с двумя благотворительными фондами «Подари мне крылья» и «Близкие другие» и разработали очень интересные интеграции в программу фестиваля, будут даже музыкальные джазовые номера с участием подопечных фондов. Это большая честь, что наш фестиваль может как-то помочь фондам и обратить внимание на них. - Какие меры вы предпринимаете для обеспечения защиты гостей?

Ольга Баринова: Для всех гостей фестиваля мы приготовили средства индивидуальной защиты: маски и перчатки, которые можно будет менять в течение всего фестиваля. На всей территории фестиваля будут подготовлены санитайзеры для обработки рук. Будет проводиться регулярное проветривание и полная дезинфекция всех поверхностей.

Виктория Ленская: При входе всем гостям будет измеряться температура и в случае, если температура будет превышать норму, мы вынуждены будем отказать гостю в посещении мероприятия с возвратом денег за билет. - Есть ли во всём этом светлые стороны? Возможно, благодаря ограничениям получилось открыть для себя новые возможности.

Виктория Ленская: Мне кажется, очень важно в любой сложной ситуации находить светлые стороны. И, конечно, такие стороны есть. Мы научились работать с онлайн-трансляцией, которая позволит нам привлечь широкую аудиторию зрителей. В 21-м веке это актуальный навык, который пригодится нам и для будущих мероприятий.

Ольга Баринова: Любые ограничения и стрессовые ситуации позволяют мыслить более креативно. В этом году мы не могли пригласить иностранных артистов, зато составили интересную программу с любимыми артистами предыдущих фестивалей и сделали проект с фондами и активностями. Любые препятствия только делают тебя сильнее. - Как считаете, в чём ответственность гостей, которые посещают мероприятия во время пандемии? О чём бы хотелось попросить их?

Виктория Ленская: Мы со своей стороны предусмотрели все варианты профилактики и защиты для наших гостей, теперь важно, чтобы гости тоже следовали нашим рекомендациям, используя средства индивидуальной защиты. Если каждый участник мероприятия внимательно отнесётся к рекомендованным нормам, все мы сможем насладиться атмосферой фестиваля и прекрасной музыкой без опасных последствий.

Ольга Баринова: Сейчас как никогда хочется дать возможность аудитории расслабиться, побыть в дружелюбной атмосфере, выйти куда-то в красивых нарядах, послушать живую качественную музыку. Мы очень рады, что многие люди проявили интерес к фестивалю JAZZMAN и планируют посетить особняк «Пальма» 24 октября и надеемся, что этот субботний вечер наполнит всех положительными эмоциями и хорошим настроением. Главное со всей ответственностью подойти к ситуации в предложенных обстоятельствах. До встречи на фестивале, мы будем рады вас видеть!