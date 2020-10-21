«Ассистентов всего двое на несколько станций»: как в Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро

Помощники, без которых теперь нельзя провозить коляски в метро, могут подоспеть отнюдь не скоро Фото: Олег ЗОЛОТО

Хоть многие и считают метро самым удобным и быстрым видом транспорта, пользоваться им комфортно не всем и не всегда. Один из случаев – если вы хотите спуститься в подземку с маленьким ребенком. Конечно, если он в слинге или на руках, никаких проблем нет, но если у вас коляска, то здесь придется повозиться. Открыть и закрыть тяжелые двери – только полбеды. Вторая ее половина – проехать на эскалаторе. А это, как выяснилось, сложность вдвойне. Ведь теперь в таких ситуациях обязательно нужно звать на помощь специальную службу. «Комсомолка» проверила, как работает новое постановление.

Пассажиров с колясками в метро и до этого было немного. И в основном они садятся на станциях, рядом с которыми расположены новые жилые кварталы, где поселились по большей степени молодые семьи. Ольга живет недалеко от метро Дыбенко. Чтобы пройти на станцию вместе с маленьким сыном, сидящим в коляске, женщина сначала ухитряется ногой открыть дверь, потом каким-то чудом пропихнуть туда коляску.

Далеко не все готовы ждать сотрудников службы Фото: Олег ЗОЛОТО

- Что же вы так, давайте мне! – подлетел к ней незнакомый юноша и помог протиснуться в дверь.

- Я раньше сама не ездила с сыном, муж только, - признается молодая мама. – А теперь вот узнала про новую услугу. Правда, не звонила заранее. Сейчас попрошу вызвать мне помощников.

Сотрудница, к которой подошла Ольга, быстренько поговорила по телефону.

- Увы, они только через 15 минут смогут. Если не хотите ждать, проходите, - объясняет она. – только обратите внимание, что ребенок обязательно должен быть пристегнут, а на эскалаторе лучше спускаться спиной, чтобы малыш не вывалился.

Многие предпочитают обходиться без коляски Фото: Олег ЗОЛОТО

Ольга ждать не стала.

- Да, если заранее не записались, то придется ждать, - вздыхает работница метро. – У нас же двое ассистентов на несколько станций. Им до нас еще доехать надо. Конечно, если человек ждать не хочет, я не могу его задерживать, путь преграждать. Но некоторые соглашаются. В основном это когда у мамы один ребенок в коляске, а еще двое рядом. За всеми уследить трудно, и тут без помощи не обойтись.

Ездить в метро с колясками самостоятельно петербургским мамам запретили с начала октября. Как отметили в пресс-службе метрополитена, делается это для безопасности малышей.

- Да, эти правила действительно уже действуют, - пояснили «Комсомолке». – Правда, пока мы не можем говорить ни о каких подробностях. Полную информацию мы предоставим до конца недели.

P.S.

Если вам необходима помощь сотрудников метрополитена, звонить нужно по номеру 8-800-350-11-55.