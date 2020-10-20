«Проиграть в домашнем матче – это самоубийство!»: Фанаты «Зенита» пришли в ярость после поражения от «Брюгге»

Фанаты "Зенита" раскритиковали клуб и Семака после поражения от "Брюгге". Фото: Фото: Евгений Асмолов / ФК "Зенит"

Болельщикам «Зенита», мягко говоря, не понравилось поражение в домашнем матче Лиги чемпионов с «Брюгге». Напомним, первый тур группового этапа престижного еврокубка закончился для сине-бело-голубых проигрышем со счетом 1:2. Фанаты и эксперты были уверены в победе зенитовцев и трехочковом заделе на будущее. Тем более что соперник не именитый – всего лишь чемпион Бельгии, лишенный трех игроков основного состава из-за коронавируса. Однако футбольный бог был вечером 20 октября не на стороне Санкт-Петербурга.

Фанаты в итоге атаковали социальные сети клуба и не скупились на критике и даже оскорблениях. Судя по сотням лайков, многие пользователи Сети соглашались с отдельными гневными отзывами.

- Поражение с «Брюгге» у себя дома – это самоубийство в такой группе. Дальше-то только сложнее игры. Ну ничего, есть «Ротор» и «Сочи», отыграемся на них. Семак, увы, тренер для внутреннего пользования, - высказал мнение один из фанатов в группе «Зенита» во «Вконтакте».

Эмоции большинства фанатов однозначно негативные. Фото: комментарии в официальной группе "Зенита" во "Вконтакте"

Многие поклонники петербургского клуба посчитали, что в поражении виноват главный тренер. Сергею Семака адресовали отдельные «приветы». Сам же наставник «Зенита» ранее неудовлетворительно оценил трансферную кампанию клуба.

- У нас были определенные планы о том, какие позиции и как нужно усиливать. К сожалению, то, что мы хотели сделать, не получилось, - цитировали Семака в пресс-службе «Зенита» перед стартом Лиги чемпионов.

Однако остались и те, кто верен команде хоть в холод, хоть в зной.

- Что ж, «Зенит» в этом матче мне понравился. В первом тайме мы боялись, но второй тайм показал, что мы способны биться в Европе. Ловрен забил лучший гол тура, и мы просто задавили «Брюгге». Те, кто говорил, что «Зенит» в атаке ноль и ничего не создал, вы во что долбитесь? – вопрошает поклонник клуба.

Добавим, что сине-бело-голубые попробуют реабилитироваться уже 28 октября в гостевом матче против «Боруссии». Встреча начнется в 23:00.