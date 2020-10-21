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H&M закрывает флагманский магазин на Невском проспекте после десяти лет работы

Причины такого решения шведский ритейлер одежды не называет
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Магазины одежды на Невском проспекте были популярными, но тем не менее H&M решил покинуть главную улицу Петербурга.

Магазины одежды на Невском проспекте были популярными, но тем не менее H&M решил покинуть главную улицу Петербурга.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Флагманский магазин шведского ритейлера одежды H&M, располагавшийся на Невском проспекте, 80, закрывается после десяти лет работы. Двери торговой точки уже закрыты, а причин сворачивания деятельности никто не называет.

- По данным экспертов в сфере коммерческой недвижимости, шведская компания заключала договор долгосрочной аренды, но сейчас не планирует его продлевать. Первая и наиболее логичная причина — слишком высокие арендные ставки, - пишет «Деловой Петербург».

Напомним, что магазин популярного бренда открылся в 2010 году в здании, где ранее располагался кинотеатр «Паризиана», и сразу же стал популярным. После снятия части коронавирусных ограничений к этому, в числе остальных, магазину выстраивались очереди из любителей шопинга.

Тем не менее, торговую точку решено было закрыть. Эксперты считают, что это не полномасштабный уход шведской компании из Петербурга, а ее переход на работу в торговых центрах, где у H&M есть 13 магазинов.

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