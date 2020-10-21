Дневник догситтера: «Собак бросают не маргиналы, а олигархи, которым лень пристраивать животное»

Олеся Муратова может найти подход к любому четвероногому питомцу Фото: Олег ЗОЛОТО

Брать на передержку собак, играть с ними, гулять, чесать им пузико, да еще и получать за это нехилые деньги – именно так многие представляют себе работу мечты. Но на самом деле без кинологических и медицинских навыков в догситтерах делать нечего. Да и «милоты» здесь не так уж и много. Петербурженка Олеся Муратова трудится собачьей нянькой уже 30 лет. Ей доверяли своих животных выдающийся нейрофизиолог Наталья Бехтерева и бывший губернатор Петербурга, а ныне – председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. О всех плюсах и минусах профессии Олеся рассказала «Комсомольской правде».

С 6-летним лабрадором Ником Олеся занимается всю его жизнь Фото: Олег ЗОЛОТО

БРОШЕННЫЕ ЭЛИТНЫЕ ПСЫ

На первый взгляд кажется, что работать догситтером легко – берешь собачку, гуляешь с ней, и все. И сразу в голове всплывает та картина, где дама ведет на поводке десять собак. Но это просто выгул, так часто бывает, если оставлять пса в зоогостинице. Частные няньки работают иначе – они занимаются, в первую очередь, воспитанием животного. Неподготовленный человек тут не справится.

У меня есть подготовка кинолога. Я сначала выдрессировала свою собаку, а потом стала работать с чужими. Это было самое начало 90-х. Тяжелое время для всех: тогда у меня за другим появлялись отказники. Причем, бросали их не маргиналы какие-то, а богатые люди, коммерсанты, которые прятались от долгов или еще что-то. Им просто было лень пристраивать животное.

Женщина не только выгуливает и дрессирует собак, но и готовит к выставкам Фото: из архива героя публикации

Я в этих ситуациях никакого раздражения к собаке не чувствовала. Кормила их, обучала, а потом пристраивала в другие семьи, ведь псы были, в основном, породистые. За каждым пристроенным питомцем я всегда слежу первое время, чтобы убедиться, что у него все в порядке.

Богатые люди вообще отдельная история. Многие считают, что раз они платят деньги, все само собой решится. Я пытаюсь объяснять им, что все равно нужно ходить со мной во время занятий и общаться с собакой, но зачастую это бесполезно. В лучшем случае, хозяева приставляют к псу отдельного работника. Тогда я работаю с ним.

Догситтер с 30-летним стажем справляется даже с агрессивными и пугливыми животными Фото: из архива героя публикации

На самом деле, очень больно порой бывать в богатых домах, где собака никому не нужна. Я прихожу в такие семьи и понимаю, что мой визит для животного – единственный свет в окошке и он бесконечно мне рад.

СЕРЬЕЗНЫЙ ПУШОК

А вообще клиенты у меня самые разные. Были и иностранцы, и известные люди. Как-то удалось поработать в доме выдающегося нейрофизиолога – Натальи Петровны Бехтеревой – внучки знаменитого инженера Петра Бехтерева. У ее сына был огромный мастиф Пушок, очень серьезный пес, который охранял все и от всех. Буквально мог не подпускать людей к своей миске, или к дивану. Рычал, огрызался.

Олеся и мастиф Пушок - питомец нейрофизиолога Натальи Бехтеревой Фото: из архива героя публикации

Мы долго думали, что с ним делать, и в итоге совершили почти невозможное – полностью переменили его взгляды на жизнь. Я долго его дрессировала, учила командам. А потом мы стали возить его по выставкам, где он брал призовые места, получал уйму внимания и комплиментов. И в итоге у собаки сместились акценты: ему признание стало всего дороже, и если он на прогулке не сорвал оваций, считайте, ее не было. Так он и размяк, осознав, что такое внимание куда ценнее его сомнительной охранной деятельности.

По соседству с Бехтеревой тогда жила Валентина Матвиенко. Я занималась у них сразу с двумя собаками: мастифом Леоном и голден ретривером Рэмом. Лично с Матвиенко мы не встречались, но иногда она передавала мне пожелания по работе с псами. Когда мы с Рэмом выиграли выставку, кубок и диплом она хранила у себя в кабинете. В их доме я работала пять лет, а потом они переехали в Москву.

Олеся берется и за дворняжек, и за породных псов Фото: из архива героя публикации

«СЛУЧАЛИСЬ ТРАГЕДИИ»

Бывало, случались в работе и настоящие трагедии. Лет двадцать назад попал ко мне дратхаар Филя. У него хозяин загуливал и мог надолго оставлять пса одного. И в итоге собака вообще перестала выпускать людей из дома. Если человек попадал в квартиру, он мог там сидеть сутки – пес не даст ему уйти. В итоге первый раз я пять часов ждала хозяев в доме, собаку мне обмануть не удалось, а кусался он по-настоящему.

И вот я взяла его себе. Первое время было непросто – он на меня бросался. И я ходила по коридору со шваброй, чтобы если что успеть прикрыться. Но терпение и труд принесли свои результаты – мне удалось его «починить». В итоге это оказался потрясающей души пес. Он просто подходил к тебе, чтобы постоять, прижавшись. Собака успокоилась, поняв, что находится в ласке, во внимании.

Ник, как и любой постоялец, гуляет 3 раза в день Фото: Олег ЗОЛОТО

И когда пес был в порядке, я позвонила хозяину и сказала: «Забирайте его в субботу». И в тот же день у Фили случился заворот кишок. Я успела отвезти его в больницу, ему сделали операцию. Он очнулся, подошел ко мне, опустил голову на колени, и умер…Это было очень больно. Но эта собака научила меня не проявлять эмоций.

P.S.

Сейчас редко когда в моем доме не раздается собачьего тявканья. Услуга становится все востребованнее, но миллионов здесь вы не заработаете. Если качественно делать свое дело, можно рассчитывать на зарплату немного выше среднего. Но вам придется забыть про отпуск. У меня его уже 30 лет не было. И вовсе не из-за того, что не могу его себе позволить, а потому что всегда кому-то нужна моя помощь.