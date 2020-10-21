«Пришлось подключаться прокуратуре»: Умершую 30-летнюю медсестру из Петербурга полгода не могли признать пострадавшей от Covid-19

Мария Тышко скончалась в середине апреля Фото: Артем КИЛЬКИН

30-летняя Мария Тышко стала самым молодым медиком, скончавшимся от коронавируса в Санкт-Петербурге. Медсестра работала в Госпитале ветеранов войн, когда почувствовала себя плохо. Мария пришла домой со смены и сообщила, что у ее начальника Covid-19. Через несколько дней она заболела и сама. Как вспоминает мама женщины, у Маши поднялась температура, начался кашель.

Тышко положили в тот самый госпиталь, где она работала, и она до последнего верила, что все обойдется. Своей маме, которую вслед за ней привезли в больницу с коронавирусом в соседнюю палату, она говорила: "меня спасут, свои не подведут". В один из дней Маше даже полегчало, температура упала до 36,6 градусов, а потом состояние резко ухудшилось, и она умерла. Это было 15 апреля. С тех пор родные Тышко пытались добиться, чтобы Марию признали медицинским работников, скончавшимся от коронавируса. На это понадобилось полгода.

- Мы довольны, что признали Машеньку потерпевшей, - призналась Маргарита Тышко. - Прокуратура сама начала заниматься этим делом в связи с резонансом в СМИ. Наш прокурор Невского района организовал проверку. Нас вызывали, потом туда в госпиталь направили группу, опросили девочек, с которыми она работала. После этого прокуратура постановила, что Маша выполняла медицинские обязанности. В администрацию они направили свое заключение. И администрация Невского района постановила признать Машу потерпевшей.

Сейчас семья Марии получит миллион рублей компенсации.

- Но мы не из-за денег этого добавилась, а ради справедливости, - поясняет мать Марии.

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