Жительницы блокадного Ленинграда поделились воспоминаниями в проекте «Давно не виделись». Фото: Ольга Проскурина.

Театральная площадь – одно из красивейших мест в городе на Неве. Именно туда сегодня отправляются на прогулку две петербурженки – Кира Давыдовна и Людмила Николаевна. Вместе они выходят из своего дома в Московском районе – и едут в самый центр. Они не закадычные подруги: просто соседки по площадке. Но им всегда есть о чем поговорить. Обе они жительницы блокадного Ленинграда, и их жизни очень похожи и не похожи одновременно. Они поделятся с нами своими воспоминаниями, связанными с Театральной площадью.

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

– Я в этом районе родилась, на Лермонтовской улице, между Римского-Корсакова и Декабристов, – говорит Кира Давыдовна Виноградова. – Здесь я прожила до 27 лет, а потом – так сложилась жизнь – переехала в другой район города, когда вышла замуж.

Кира Давыдовна (слева) и Людмила Николаевна стали героинями проекта «Давно не виделись». Фото: Ольга Проскурина.

Мариинка, консерватория, памятник Глинке. Осенняя площадь – отличное место для фотопрогулки, на которую мы и пригласили наших героинь. «Комсомольская правда в Петербурге» совместно с фондом «Доброделы Петербурга» продолжает фотопроект «Давно не виделись». Главная его задумка – дать старшему поколению слово и возможность поделиться воспоминаниями с молодежью.

– Мама у меня работала в буфете в Мариинке, она меня водила на балет. Помню, как мне очень понравилось «Лебединое озеро», – добавляет Кира Давыдовна. – А еще я сама ходила заниматься балетом в «Пятилетку».

Фото: Ольга Проскурина.

Так в народе называли Дом культуры имени Первой Пятилетки – там работали и кружки для детей. Сейчас, к слову, этого здания уже нет, а на его месте стоит новая сцена Мариинского театра. Но танцы и спектакли были уже после войны. Есть с этими местами у героини и другие воспоминания, связанные с блокадой.

– Раньше здесь была с одной стороны аптека, а с другой – булочная, – рассказывает петербурженка. – Помню, бегала я однажды в булочную: мама дала мне тогда 30 рублей одной бумажкой, и я должна была за эти деньги купить с рук буханку. Простояла я тогда часа 2-3. Кто-то принес, и я успела схватить эту буханку за 30 рублей.

О СЕМЕЙНОМ

Детство второй участницы нашего фотопроекта прошло в другой части Петербурга. Людмила Николаевна Кожевникова родилась на Петроградской стороне. А вот Театральная площадь оказалась связана со взрослой жизнью.

Фото: Ольга Проскурина.

– Это очень красивое место, историческое. Я очень много времени здесь проводила, когда у меня появилась дочь. Она училась в музыкальной школе, и я водила ее на все спектакли, на все премьеры, – рассказывает Людмила Николаевна. – А потом у меня появился внук – мы тоже ходили в театр. А еще я работала недалеко от Театральной площади, на Писарева, и все время проходила мимо.

Так что место это стало родным не только для самой Людмилы Николаевны, но и для всей ее семьи. Есть у петербуржценки и еще одна история, связанная с Театральной площадью. Муж Людмилы Николаевны служил во флоте. Однажды он вернулся из плавания раньше, и именно здесь, в Мариинке, произошла их долгожданная встреча.

Фото: Ольга Проскурина.

– Случилось так, что мы были с дочкой по абонементу в театре, и вдруг в антракте появляется мой муж. Это было неожиданно и радостно: я не ожидала его приезда в этот день, судно еще не должно было прийти. А он говорит: «Я узнал, что вы в театре. И прибежал на второе действие», – делится Людмила Николаевна. – Я очень хорошо запомнила этот момент.

Встречу петербурженок с местом детства и молодости задокументировала профессиональный фотограф Ольга Проскурина. Именно она является одним из идеологов проекта. С героинями также вышли на прогулку волонтеры фонда.

Фото: Ольга Проскурина.

Фотопроект поддерживает обувная компания «Модерам». Это предприятие разрабатывает и производит специализированные модели, которые отличаются повышенной стойкостью к скольжению на льду. Особенно важно это для пожилых людей, поэтому компания подарит участникам проекта теплую кожаную обувь на натуральном меху. Ортопедическая колодка подходит также при возрастных проблемах с ногами. Кстати, в планах у компании обратиться к правительству Санкт-Петербурга с предложением о субсидировании производства безопасной и комфортной обуви для пожилых петербуржцев.