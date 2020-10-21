УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по кредиту наличными в рублях.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» улучшил условия по кредиту наличными. Минимальная процентная ставка по кредиту наличными (в том числе на цели рефинансирования), при условии страхования жизни и здоровья заемщика, теперь составляет 5,5% годовых в рублях. Максимальная ставка по данному виду кредитования, при условии страхования жизни и здоровья заемщика, составляет 7,5% годовых в рублях.

Минимальная сумма кредита – 100 000 рублей, но она зависит от категории клиента и программы кредитования и варьируется от 1 500 000 рублей до 3 000 000 рублей. Срок кредитования – от 13 до 84 месяцев.

Подробную информацию можно узнать на сайте Банка, по телефону 8 800 250-57-57, либо в ближайшем офисе Банка.

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