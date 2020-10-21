В Magnifika откроется хобби-рум. Фото предоставлено компанией Bonava.

В жилом комплексе Magnifika Residence в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга откроется хобби-рум — общественное пространство для жителей. Собственники квартир смогут проводить в нем занятия спортом, организовать чемпионат по настольным играм, просмотр кино или детский праздник.

Помещение, аналог квартиры, расположится в цокольном этаже второй очереди Magnifika и будет оснащено всем необходимым: мебелью, проектором и экраном, аудиосистемой, кухней с большим обеденным столом, раковиной, розетками и даже бесплатный Wi-Fi.

С 26 октября хобби-рум будет доступен для всех жителей Magnifika Residence и Magnifika Lifestyle. Им можно пользоваться бесплатно, по предварительной записи с 10 утра до 10 вечера в любой день, включая праздники и выходные.

Фото предоставлено компанией Bonava.

- Мы считаем, что дом не ограничивается стенами квартиры. Дом — это уютный двор, удобная парадная и, конечно, дружные соседи, которые обмениваются подарками на Новый год, делятся лайфхаками и могут попросить друг друга присмотреть за котом. Именно поэтому мы уделяем такое внимание общественным пространствам и развитию добрососедских отношений в наших проектах, — отметил председатель совета директоров ООО «Бонава Санкт-Петербург» Майкл Бьёрклунд.

Ранее хобби-рум для совместного времяпрепровождения соседей был создан в Skandi Klubb на Петроградской стороне. Кроме того, такое пространство будет открыто и в комплексе Gröna Lund, строящемся во Всеволожске.