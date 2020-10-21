«Комсомолка» дарит скидки до 40% в честь открытия интернет-магазина

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В честь открытия интернет-магазина www.kp-books.ru, «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» запускает акцию «Дешевле не найдете»: на весь ассортимент скидки до 40%. Однако, время акции ограничено, так что не упустите возможность приобрести отличные книги по лучшим ценам. На сайте представлены издания из нескольких разделов: география, художественная литература, саморазвитие, кулинария, издания для родителей, а также историко издания для родителей, а также историко-архивные бестселлеры «КП».

Первая книга, с которой стоит ознакомиться каждому - это альбом «Главные документы Великой Отечественной войны». В ней вы найдете 1400 уникальных директив Сталина, распоряжений Ставки, фронтовых приказов, оперативных карт, постановлений и фотографий того времени. Еще недавно все они находились в архивах под грифом «совершенно секретно» и давались только в пересказе историков. Например, шифровки советских разведчиков перед началом войны, документы с рукописной правкой Сталина, высших руководителей СССР и военачальников. Один из примеров – документ, изданный на 48-й день войны. Георгий Жуков предлагает отвести войска за Днепр, Киев оставить. Но Сталин не может на это решиться и дает приказ удерживать город. Было ли это ошибкой – до сих спорят историки.

Фото: КП.

Альбом «Главные документы Великой Отечественной войны» от автора Владимира Долматова вы можете купить на сайте по специальной цене 2400 рублей.

Еще одна книга, достойная внимания: «Курск. 20 лет спустя. Тайны, скрытые под водой». В ней собраны уникальные сведения о конструкторах подводной лодки, ее истории, а также разобраны все возможные версии гибели субмарины без домыслов и ложной информации. Автор книги – потомственный подводник, капитан 1-го ранга Игорь Курдин. После трагедии в Баренцевом море он стал доверенным лицом семей погибших подводников. Теперь он предлагает профессиональный и очень личный взгляд на историю «Курска». Специальная цена для книги составляет 999 рублей.

Фото: КП.

Для удобства получения заказов на сайте www.kp-books.ru доступна доставка по Санкт-Петербургу и по всей Ленинградской области.

Условия доставки:

- Курьер по г. Санкт-Петербургу и пригородам - 150 рублей или бесплатно при заказе от 2500 рублей.

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