«Видать, тянулся к свету»: Петербуржец нашел гигантский гриб и попал в книгу рекордов России

Петербуржец нашел гигантский гриб и попал в книгу рекордов России.

- Кирилл, помоги достать гриб, я что-то побаиваюсь сама, - подзывала к себе супруга Елена, когда случайно заметила под листьями в осиновом лесу в поселке Песочный необычную находку.

Опустив руку практически по локоть, мужчина аккуратно вырвал с корнем огромный подосиновик и долго не мог на него налюбоваться. Бочаров - грибник с 50-летним стажем, но такого гиганта в лесу еще не встречал. Супруги решили похвастаться уловом перед родственниками, и забрали гриб домой.

- Я решил измерить его, и он оказался 30 см в длину! - с восторгом вспоминает Кирилл Германович. - После этого захотел посмотреть в интернете, возможно ли вообще такое. Читал даже западные публикации, но таких длинных подосиновиков там тоже не нашел. Был максимальный рост – до 20 сантиметров. А наш на 10 см больше - видать, тянулся к свету.

Грибочек почти 30 см в длину!

Тут-то и пришла в голову идея внести его в книгу рекордов России. Чтобы гриб не пропал, супруги его заморозили. Правда, из-за этого он немного потерял длину - зафиксировали 27,5 сантиметров.

- До сих пор лежит холодильнике. Есть его не стали. Мало ли что… Не исключено, что он обладает галлюциногенным эффектом, - с опаской говорит Кирилл Германович.

- Такое вполне возможно. У грибов бывают действительно разные размеры, все зависит от того, где они растут. Если речь идет о подосиновиках, то они любят сухие места, опушки леса, - рассказал «КП-Петербург» доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой ботаники РГПУ им. А. И. Герцена Иван Шамров. – Также важно, в каких условиях. Ведь они впитывают в себя все, что находится в почве. Можно ли его есть? Непонятно. Нужно проводить химический анализ почвы и самого гриба. А в эстетическом плане это очень даже вероятно.