Все маршрутки, отмененные в Санкт-Петербурге из-за коронавируса, вернулись к работе по требованию УФАС

В Петербурге вернулись к работе все отмененные маршрутки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге вернутся к работе маршрутки, которые из-за ситуации с коронавирусом были отменены летом. Ситуацией с запретом их появления на улицах города заинтересовалась Антимонопольная служба. Ранее в орган обратился один из перевозчиков, чьи маршруты остались в стоп-листе даже после частичного снятия ограничений. Речь шла, в том числе, о номерах маршрутов К-1 и К-2, которые курсируют до «Меги Парнас». В сентябре УФАС выдало предупреждение Комитету по транспорту о том, что выйти на рейсы должны все перевозчики.

Перевозчики вернулись к привычным рейсам. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

– УФАС проанализировало сложившуюся ситуацию и сделало вывод, что запрет на осуществление перевозок по ряду маршрутов как вынужденная мера по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, ничем не обоснован, ставит отдельных перевозчиков в неравное положение с другими и ограничивает конкуренцию, – отметили в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, жаловались и сами петербуржцы: маршруток стало не хватать, а ездить - неудобно. Напомним, что еще в апреле из-за пандемии в городе приостановили работу около 200 коммерческих автобусов. Затем их постепенно возвращали на улицы. А в последнем списке оставались всего порядка 25 номеров, на которые и обратили внимание антимонопольщики. Накануне, 21 октября, стало известно, что предписание Комтранс исполнил.

– В настоящее время движение по муниципальным и смежным региональным маршрутам восстановлено, – отчитались в Комитете по транспорту.

Из-за коронавируса в Петербурге приостанавливали работу многих маршруток. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Так, например, среди межрегиональных оказались четыре маршрутки до торговых комплексов «Мега», которые расположены в Ленобласти. А еще номер К-445В, который следует с Кингисеппского шоссе до метро «Проспект Ветеранов». Большая часть маршрутов в списке были, конечно, муниципальные. Например, К-12 от улицы Коллонтай до Рощинской, К-8 от Русановской до станции «Площадь Александра Невского», К-123 от улицы Прокофьева до метро «Ладожская» и другие.

– В этом конкретном случае наше предупреждение должно предостеречь городские органы власти от принятия в условиях пандемии нормативно-правовых актов, ограничивающих конкуренцию на любых рынках, – передает пресс-служба Санкт-Петербургского УФАС слова руководителя органа Вадима Владимирова.