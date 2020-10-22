Первый в Петербурге флагманский магазин «Технопарк» откроется в ТК «Невский Центр»

Фото предоставлено пресс-службой ТК «Невский Центр».

В ТК «Невский Центр» на площади Восстания откроется первый в Санкт-Петербурге магазин федеральной сети «Технопарк», работающей в сегменте электроники и бытовой техники. Открытие запланировано на 8 февраля 2021 года. «Технопарк» займет около 2 000 кв. м на четвертом этаже комплекса и станет одним из якорных арендаторов «Невского Центра».

Свою историю компания начала в 1992 году, а в настоящее время «Технопарк» уже насчитывает более 80 магазинов по всей России, включая Москву, Казань и Ростов-на-Дону.

- Мы очень рады, что в такое непростое время мы и «Технопарк» достигли согласия об открытии фирменного магазина в «Невском Центре», ведь период кризиса и ограничений – это, возможно, лучшее время для перемен. Мы продолжаем концептуально обновлять наш комплекс, привлекая арендаторов, новых не только для нас, но и для Санкт-Петербурга, – рассказывает директор департамента торговой недвижимости PPF Real Estate Russia (компания-собственник ТК) Екатерина Трушлякова. - Например, в декабре 2019 года на 1 этаже комплекса был открыт первый в Санкт-Петербурге парфюмерный супермаркет «Золотое яблоко». Уже в ноябре свои двери откроет уникальный супермаркет «Азбука Вкуса». А уже в следующем году мы с нетерпением ждем запуска фуд-холла, оператором которого станет Ginza Project. Уверена, что магазин «Технопарк» станет еще одной нашей жемчужиной, а «Невский Центр» будет удачной платформой для его развития в Санкт-Петербурге.