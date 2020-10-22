МТС и Ночлежка соберут неиспользуемые гаджеты в Петербурге. Источник: homeless.ru.

Компания МТС и благотворительная организация «Ночлежка» объявили о запуске совместного проекта «Передай трубку». В 20 салонах МТС в 13 районах Санкт-Петербурга и Мурино установлены специальные боксы, в которых любой петербуржец может оставить работающий, но не используемый телефон для подопечных «Ночлежки». Помимо боксов в салонах находятся средства для дезинфекции и крафт-пакеты для упаковки устройств, чтобы гаджет и зарядка оставались в паре. Каждый месяц собранные телефоны будут передаваться волонтерам «Ночлежки».

- Дать возможность человеку, оказавшемуся в трудной ситуации, вернуться к достойной жизни – благородная задача. Мы рады поддержать «Ночлежку» и надеемся, что петербуржцы последуют этому примеру, – отмечает директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

Принять участие в социальном проекте «Передай трубку» может любой житель и гость Санкт-Петербурга.

- Самый частый запрос, с которым бездомные обращаются в нашу консультационную службу помогите найти работу. Очень многие люди деятельно пытаются выбраться с улицы. Для этого, в частности, нужен мобильный телефон, чтобы созваниваться с работодателями. Огромное спасибо МТС за помощь и в сборе телефонов, и в борьбе со стереотипами, говорит директор благотворительной организации Ночлежка Григорий Свердлин.

Список салонов МТС, в которых установлены боксы, можно посмотреть на сайте Ночлежки.