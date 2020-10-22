Петербуржцы более полумиллиона раз пополнили свои проездные через каналы Сбербанка. Фото: Андрей ГАШЕВ

С начала 2020 года через каналы Сбербанка проведено более полумиллиона пополнений льготных проездных билетов и электронных кошельков «Подорожник». Это в два раза больше, чем с апреля по сентябрь 2019 года.

Пополнить транспортные карты можно через офисы Сбербанка, онлайн-банкинг, устройства самообслуживания (каталог «Товары и услуги» – «Транспорт»), а также через «Автоплатеж». После этого необходимо активировать денежные средства на транспортной карте с помощью устройств пополнения проездных билетов. Сделать это можно, приложив карту к аппарату в каждом вестибюле метрополитена или к специализированному оборудованию в 50 офисах Сбербанка.

- Сервис пополнения проездных билетов сравнительно молодой, он заработал в апреле 2019 года и быстро набрал популярность, - отмечает заместитель председателя Северо-Западного банка – директор головного отделения Сбербанка по Санкт-Петербургу Анатолий Песенников. - Пользователь сам выбирает удобный способ закинуть деньги на счет: наличными или по карте, в офисе или через удаленные каналы банка – и к тому же не платит комиссию за услугу. Эти преимущества сервиса, а также экономия времени на очередях – еще один повод рекомендовать Сбер своим друзьям и родственникам.

Сегодня с помощью онлайн-сервисов петербуржцы имеют возможность пополнить проездные билеты, включая льготные: для пенсионеров, учащихся и студентов, Метро на месяц, Единый проездной на месяц, а также «Подорожник».