4G-интернет от МегаФон появился еще в 150 поселках Ленобласти. Фото предоставлено пресс-службой МегаФон.

МегаФон продолжает реализовывать в Ленинградской области масштабный проект модернизации LTE-сети, и главный акцент в развитии сделан на малых населенных пунктах.

С начала года количество новых базовых станций с поддержкой LTE выросло на 10% по сравнению с концом 2019 года: на данный момент их количество достигло более 1000. Модернизирована и существующая сеть МегаФона Ленинградской области. Теперь максимальное количество базовых станций работает в диапазоне 1800 Мгц, и жители еще около 150 деревень (Синево, Сорочкино, Яблоновка и других) с населением менее 100 человек смогут воспользоваться высокоскоростным интернетом.

Как отметил директор отделения МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Владимир Бакалов, спрос на цифровые услуги у абонентов растет ежегодно как в крупных городах, так и небольших населенных пунктах.

- Мобильный интернет становится главным источником интернет-трафика. К примеру, число пользователей передачи данных в сети МегаФон в Петербурге и Ленобласти за последние три года выросло на 30%. И это больше, чем в среднем по России, где этот показатель составил 27%, – добавил Владимир Бакалов.

КСТАТИ

За полгода во всех регионах России, в том числе и Санкт-Петербурге и Ленобласти, международной компанией Ookla было проанализировано почти три миллиона замеров, которые делали сами пользователи. Лидером по скорости мобильного интернета как в России, так Петербурге и области стал МегаФон. Средняя скорость скачивания в сети – почти 30 Мбит/c.