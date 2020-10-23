«Усики - пропуск в штрафную - удар, гол»: Артем Дзюба кардинально сменил имидж

Артем Дзюба сменил имидж и начал носить усы после проигранного матча с "Брюгге". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Капитан петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба сменил имидж и вступил в клуб любителей усов. Теперь он носит такую же растительность на лице, как Дима Билан, солист группы Little Big Илья «Ильич» Прусикин или видеоблогер Антон Лапенко. Ну и конечно же, такими усами знаменит главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов.

- Усики - пропуск в штрафную соперника- удар- Гол! – написал под фото «обритого» футболиста петербургский стилист и барбер Тимур Хабиров в своем Инстаграме.

"Усики - пропуск в штрафную". Фото: instagram.com/timurhabir

По словам брадобрея, оставить обросшему Дзюбе элегантные усы, было его идеей. Но футболист противиться не стал.

Напомним, что в последнем матче «Зенита», который в рамках Лиги Чемпионов петербуржцы проиграли бельгийскому «Брюгге», Артем был непривычно небритым, с видимой бородкой. Теперь, после неудачной игры, капитан сине-бело-голубых решил сбрить все.

Последний раз Дзюбу видели обросшим. Фото: кадр с видео twitter.com/UEFAcom_ru

Поможет петербуржцам новый имидж капитана, станет известно уже завтра. 24 октября на берега Невы приезжает казанский «Рубин».