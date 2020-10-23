Волонтеры, продуктовые наборы и покупки онлайн: Как гипермаркеты защищают нас от коронавируса

В гипермаркетах созданы все условия для безопасных покупок. Фото предоставлено компанией.

Статистика по коронавирусу заставляет многих из нас воздержаться от походов в торговые центры, рестораны, на встречи с друзьями. Однако перестать ходить за продуктами мы не можем. Чем крупнее магазин, тем больше вариантов безопасной покупки он предлагает.

Например, в сети «Лента», кроме необходимых мер безопасности, используют собственные разработки и решения, которые помогают посещать магазины, не опасаясь за свое здоровье.

СКАЖЕМ ИНФЕКЦИИ «НЕТ!»

Еще весной «Лента» максимально обезопасила свои магазины. В торговых залах появились специальная разметка, дезинфекторы для рук, на кассах - защитные экраны. Регулярно обрабатываются все поверхности, тележки и терминалы оплаты, а у сотрудников гипермаркетов измеряют температуру. Стандартными мерами компания не ограничилась и пошла дальше, изменив режим работы вентиляционных систем. Увеличилась частота проведения дезинфекции производственных, санитарно-бытовых помещений и торговых залов. Все эти меры сохранились до сих пор, ведь статистика по коронавирусу нас, увы, не радует.

Тележки, терминалы оплаты и все поверхности в магазинах регулярно обрабатывают. Фото предоставлено компанией.

ПОМОГАТЬ ПРОСТО

Самый высокий риск заразиться коронавирусом (как, впрочем, и другими сезонными инфекциями) у пожилых людей. Особенно у тех, кто страдает болезнями сердца, легких, сахарным диабетом и онкологией. У них чаще возникает вирусная пневмония с дыхательной и сердечной недостаточностью, выше показатели смертности. Как помочь этим людям, если рядом с ними нет родных и близких?

- Мы предложили своим покупателям участие в акции «Время проявить заботу». Для этого необходимо зарегистрироваться как волонтер на стойке информации любого магазина сети или на zabota. lenta.com, приобрести и передать необходимые товары тем, кому хочет помочь покупатель. Это могут быть одинокие, нуждающиеся и пожилые люди, живущие по соседству, или те, кто предпочитает режим самоизоляции, - рассказали в сети магазинов «Лента». Волонтеров ждет приятный сюрприз: за каждый визит зарегистрированный волонтер может получить 50 баллов добра на карту «Лента».

БЕСКОНТАКТНЫЕ ПОКУПКИ

Самый очевидный способ обезопасить себя - заказывать продукты и товары на дом. В «Ленте» такая возможность есть благодаря собственному сервису по доставке продуктов «Ленточка». Заказать можно любые товары из ассортимента гипермаркета, при этом все скидки, акции и начисление бонусов остаются в силе. Доставят заказ бесконтактным способом в течение часа. Оплатить его можно только онлайн. Это сделано специально, чтобы минимизировать контакты. Однако не все могут или хотят пользоваться службами доставки.

Специально для таких покупателей «Лента» запустила технологию Click&collect. Суть проста: покупатели заказывают товары, а затем просто приезжают в магазин и забирают покупку из специальных мест хранения. При использовании сервиса сохраняются все преимущества программы лояльности «Ленты», действуют акционные предложения и бонусные программы. Собирают заказ сотрудники магазина, а оплатить покупку можно на специально выделенной кассе.

КСТАТИ

Безопасное время Для пожилых покупателей и тех, кто находится в группе риска, «Лента» выделила часы обслуживания и специальные кассы. С 09.00 до 11.00 такие покупатели обслуживаются в приоритетном порядке.