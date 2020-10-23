«Мы возмущены»: в Елизаветинской больнице ответили на возбуждении уголовного дела о мошенничестве

В Елизаветинской больнице возмущены делом о мошенничестве. Фото: Елизаветинская больница

Руководство Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга отреагировало на возбуждение Следственным комитетом дела о мошенничестве в крупном размере. Медики заявляют, что возмущены обвинениями и не понимают логики поведения силовиков. В комментарии «Комсомольской правде» представитель больницы отметила, что об уголовном деле они узнали из новостей в СМИ.

- Мы глубоко возмущены произошедшим. Год назад мы с трудом избавились от недобросовестной компании, безуспешно пытавшейся на нашей базе создать медицинскую информационную систему. Вместо этого мы установили самую современную медицинскую систему qMS, блестяще зарекомендовавшую себя в Алмазовском центре, Первом медицинском, клинике МЧС и многих других учреждениях. В течение всего этого времени правоохранительные органы, по непонятной причине ставшие на сторону недобросовестной частной компании, оказывают давление на крупнейшее в городе государственное учреждение здравоохранения, - заявил главврач Елизаветинки Сергей Петров.

Он добавил, что если кто-то сомневается в работоспособности системы, то может просто прийти в больницу и проверить ее в деле. И вообще, возбуждение головного производства в момент, когда медики находятся в состоянии напряженной борьбы с коронавирусом, вызывает вопросы.

В следственном комитете «КП-Петербург» ситуацию прокомментировалитаким образом:

- Возбуждено уголовное дело не в отношении руководства больницы, а по факту выявленного мошенничества в особо крупном размере, - сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

Следователи подозревают медиков в хищении средств, выделенных на создание информационной системы. Фото: Александр ГЛУЗ

Отметим, что речь идет о подозрении в растрате средств, выделенных по нацпроекту «Здоровье». По версии следствия, представители больницы, вместе с подрядчиком по разработке информационной компьютерной программы могли похитить около 18 миллионов рублей.

Подрядчик должен был разработать систему учета больных, записи к врачам и т.д., а больница – ее внедрить. Но, по факту, была установлена та самая qMS, а выделенные на разработку средства- освоены.

Максимальное наказание по статье «Мошенничество в особо крупном размере» - до 10 лет лишения свободы плюс возможный крупный штраф.

По словам главврача медучреждения, силовики встали на сторону «недобросовестной частной компании»

Руководство Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга отреагировало на возбуждение Следственным комитетом дела о мошенничестве в крупном размере. Медики заявляют, что возмущены обвинениями и не понимают логики поведения силовиков. В комментарии «Комсомольской правде» представитель больницы отметила, что об уголовном деле они узнали из новостей в СМИ.

- Мы глубоко возмущены произошедшим. Год назад мы с трудом избавились от недобросовестной компании, безуспешно пытавшейся на нашей базе создать медицинскую информационную систему. Вместо этого мы установили самую современную медицинскую систему qMS, блестяще зарекомендовавшую себя в Алмазовском центре, Первом медицинском, клинике МЧС и многих других учреждениях. В течение всего этого времени правоохранительные органы, по непонятной причине ставшие на сторону недобросовестной частной компании, оказывают давление на крупнейшее в городе государственное учреждение здравоохранения, - заявил главврач Елизаветинки Сергей Петров.

Он добавил, что если кто-то сомневается в работоспособности системы, то может просто прийти в больницу и проверить ее в деле. И вообще, возбуждение головного производства в момент, когда медики находятся в состоянии напряженной борьбы с коронавирусом, вызывает вопросы.

В следственном комитете «КП-Петербург» ситуацию прокомментировалитаким образом:

- Возбуждено уголовное дело не в отношении руководства больницы, а по факту выявленного мошенничества в особо крупном размере, - сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

Отметим, что речь идет о подозрении в растрате средств, выделенных по нацпроекту «Здоровье». По версии следствия, представители больницы, вместе с подрядчиком по разработке информационной компьютерной программы могли похитить около 18 миллионов рублей.

Подрядчик должен был разработать систему учета больных, записи к врачам и т.д., а больница – ее внедрить. Но, по факту, была установлена та самая qMS, а выделенные на разработку средства- освоены.

Максимальное наказание по статье «Мошенничество в особо крупном размере» - до 10 лет лишения свободы плюс возможный крупный штраф.