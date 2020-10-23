Закрыть нельзя оставить: Детей из петербургских «кружков» могут отправить на каникулы вместе со школьниками

Останутся дети без кружков и секций на время каникул - вопрос пока открытый. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сложная дилемма возникла у властей Петербурга, а точнее у городского Комитета по образованию. После решения о продлении осенних школьных каникул еще на неделю (две вместо одной), появился вопрос: что делать с кружками? Ведь дети и на каникулах не перестают ходить на танцы, музыку, робототехнику и т.д., а значит могут «подхватить» опасный вирус из-за которого и было решено увеличить перерыв в учебе. Ситуация оказалась непростой.

- Дополнительное образование Петербурга - самое массовое в стране. И в первую очередь за счет того, что оно организовано не только в Домах и Центрах детского творчества, но и в большинстве школ. Но если в школах четко выдерживается правило, чтобы детские коллективы не смешивались, то в центрах творчества это условие выполнить невозможно, - написала на своей страничке ВКонтакте вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

Она отметила, что голоса звучат как от сторонников запрета занятий: «Хотите разорвать цепочку заражений - тогда закрывайте и дополнительное образование. В кружки ходят дети из разных классов и школ», так и с противников ограничений, в особенности работающих родителей: «Не трогайте допобразование! Мы работаем - так пусть дети хотя бы там занимаются, пока нас дома нет».

С одной стороны, детей надо чем-то занять, пока взрослые на работе, а с другой - риск заболеть в смешанном коллективе. Фото: Артем КИЛЬКИН

И действительно, не у всех есть возможность отправить ребенка к бабушке, да и организовать досуг школьнику непросто. Тем более, что на время каникул им рекомендовано не посещать кинотеатры и прочие места скопления народа. А с другой стороны, если туда нельзя, почему в секциях заниматься можно?

В общем, появился на дороге допобразования камень преткновения. И спросить, как его обойти, власти города решили у родителей. Голосование открыто на страничке Ирины Потехиной Вконтакте. Пока здесь выразили мнение около 500 человек. Лидирует вариант «Пусть работают», но еще не вечер.

А какое решение будет принято в итоге, станет известно уже скоро. Ведь каникулы у школьников начинаются с 26 октября.