Где в Петербурге сделать быстрый ПЦР-тест на коронавирус

В Лаборатории «Гемотест» результаты можно получить уже через день. Фото предоставлено Лабораторией «Гемотест».
Лаборатория «Гемотест» приглашает жителей Санкт-Петербурга пройти ПЦР-исследование на COVID-19 и получить результат всего через 3 дня. Если сроки важны, можно пройти срочный ПЦР-анализ –результат будет уже через день. Сделать тест можно в лабораторных отделениях, а можно совершенно бесплатно вызвать специалистов на дом. У вас возьмут анализы на COVID-19 или сделают другие, нужные вам исследования.
Чтобы пройти исследование быстрее, петербуржцы могут предварительно оформить заказ на сайте и не тратить время на заполнение анкеты в лабораторном отделении. Это не обязательно делать дома – можно отсканировать QR-код на двери отделения, и он автоматически перенаправит вас на страницу оформления заказа.
Лаборатория «Гемотест» – референсный центр оспотребнадзора по COVID-19. Компания может самостоятельно подтверждать результаты анализов, не отправляя их в ведомство.
Уточнить стоимость, правила подготовки к исследованию и график работы отделений можно на сайте.
НА ЗАМЕТКУ
Адреса лабораторных отделений «Гемотест»:
Кудрово, просп. Европейский, д. 3
Колпино, просп. Ленина, д. 50
Ленинский просп., д. 109
Ленинский просп., д. 67, корп. 2
м. Международная, ул. Турку, д. 13, корп. 1
м. Московская, ул. Ленсовета, д.16
м. Проспект Просвещения, просп. Культуры, д. 19, корп. 3
м. Садовая, ул. Набережная реки Фонтанки, д. 103
Московский просп., д. 165
п. Мурино, б-р. Менделеева, д. 7, к. 2
п. Мурино, ул. Новая, д.7
просп. Комендантский, д. 31, к. 1
просп. Энгельса, д. 129, корп. 1
просп. Энгельса, д. 47, литера Б
ул. Большая Посадская, д. 12
ул. Коллонтай, д. 31, к. 2
ул. Парголовская, д. 7
ООО «Гемотест Ленинград», ОГРН 1147847022740, № Лицензии ЛО-78-01-009494
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
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