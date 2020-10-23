Где в Петербурге сделать быстрый ПЦР-тест на коронавирус

В Лаборатории «Гемотест» результаты можно получить уже через день. Фото предоставлено Лабораторией «Гемотест».

Лаборатория «Гемотест» приглашает жителей Санкт-Петербурга пройти ПЦР-исследование на COVID-19 и получить результат всего через 3 дня. Если сроки важны, можно пройти срочный ПЦР-анализ –результат будет уже через день. Сделать тест можно в лабораторных отделениях, а можно совершенно бесплатно вызвать специалистов на дом. У вас возьмут анализы на COVID-19 или сделают другие, нужные вам исследования.

Чтобы пройти исследование быстрее, петербуржцы могут предварительно оформить заказ на сайте и не тратить время на заполнение анкеты в лабораторном отделении. Это не обязательно делать дома – можно отсканировать QR-код на двери отделения, и он автоматически перенаправит вас на страницу оформления заказа.

Лаборатория «Гемотест» – референсный центр оспотребнадзора по COVID-19. Компания может самостоятельно подтверждать результаты анализов, не отправляя их в ведомство.

Уточнить стоимость, правила подготовки к исследованию и график работы отделений можно на сайте.

НА ЗАМЕТКУ

Адреса лабораторных отделений «Гемотест»:

Кудрово, просп. Европейский, д. 3

Колпино, просп. Ленина, д. 50

Ленинский просп., д. 109

Ленинский просп., д. 67, корп. 2

м. Международная, ул. Турку, д. 13, корп. 1

м. Московская, ул. Ленсовета, д.16

м. Проспект Просвещения, просп. Культуры, д. 19, корп. 3

м. Садовая, ул. Набережная реки Фонтанки, д. 103

Московский просп., д. 165

п. Мурино, б-р. Менделеева, д. 7, к. 2

п. Мурино, ул. Новая, д.7

просп. Комендантский, д. 31, к. 1

просп. Энгельса, д. 129, корп. 1

просп. Энгельса, д. 47, литера Б

ул. Большая Посадская, д. 12

ул. Коллонтай, д. 31, к. 2

ул. Парголовская, д. 7

ООО «Гемотест Ленинград», ОГРН 1147847022740, № Лицензии ЛО-78-01-009494

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

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