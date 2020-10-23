Медсестра из Петербурга, награжденная за борьбу с коронавирусом: «У нас все получилось!»

Миронова работает медсестрой вот уже 18 лет. Фото: Полина ШАНДРАК

Российские медики продолжают сражаться за жизни пациентов с ковидом. Люди в белых халатах вот уже полгода практически живут на своем рабочем месте. Одна из таких героинь и медсестра урологического отделения Александровской больницы Екатерина Миронова. За высочайший профессионализм и самоотверженность премьер-министр Михаил Мишустин наградил ее медалью Луки Крымского. Сегодня Миронова вернулась в родной Петербург и встретилась с журналистами.

Екатерина вышла к нам, немного смущаясь. Пряча добродушную улыбку за медицинской маской, она начала отвечать на вопросы.

Уже решено, что медаль Луки Крымского в семье Мироновых будут передавать из поколения в поколение. Фото: Полина ШАНДРАК

- Медсестрой работаю с 2002 года, а по пандемию... Конечно, непривычно было столкнуться с такой ситуацией. Мы не знали, как себя вести, как правильно носить СИЗы. Иногда было страшно и одновременно тяжело. Поначалу в такой экипировке трудно было находиться долго, сложно дышать. Со временем привыкли, - призналась она.

Екатерина Миронова вспоминает, как за считанное время ее урологическое отделение превратилось в инфекционное на 50 мест, а она из обычной перевязочной медсестры стала исполнять обязанности старшей. Работать пришлось совершенно в других условиях…

- Пациенты требовали к себе больше внимания, потому что не понимали, с чем столкнулись. Важно и нужно было им помочь, объяснить, - вспоминает она. - Было много трудностей и на отделении. Приходилось помогать коллегам.

Сама Миронова коронавирусом не болела. Но за это время повидала многое: хоть садись и книгу пиши. Ведь у всех пациентов своя история: у одних с печальным концом, а у других, наоборот, с хэппи-эндом. И каждая ей близка по-своему.

- Был один случай: к нам поступила довольно пожилая женщина, за 90 лет. Она была в очень плохом состоянии. Шансов на ее выздоровление было совсем не много: у нее обнаружили тяжелую форму заболевания. Но мы долго боролись за ее жизнь, и у нас все получилось, - с гордостью говорит Екатерина.

Екатерина Миронова спасала пациентов с ковидом всю пандемию. Фото: Полина ШАНДРАК

То, что ей вручили такую высокую награду, да еще и от самого президента России Владимира Путина, медсестра не может поверить до сих пор.

- Я не ожидала вообще. Для меня это было волнительно. Родные очень обрадовались, сказали: «будем передавать награду предкам», - немного смущаясь, рассказала Екатерина. – А я радуюсь отношению своих пациентов. Они благодарны за то, что мы им помогаем. Вот это и есть моя большая награда.