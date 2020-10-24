Уходя от полиции, BMW разбился на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге

BMW врезала в ограждение на Пискаревском проспекте в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Утро в Петербурге началось с нетипичной для субботы пробки в Красногвардейском районе. Виной небольшого затора стала разбитая иномарка на Пискаревском проспекте. По словам очевидцев, рано утром BMW на большой скорости врезалась в ограждение. И не исключено, что лихач за рулем авто участвовал в «догонялках» с сотрудниками полиции и скрылся с места аварии.

«8 ДПСников тут же прилетели, водитель жив, сам сел в каталку, второй пытался удрать, но его словили, уже в наручниках привели», - рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн» соцсети «ВКонтакте».

В комментариях народ тут же предположил, что иномарку преследовали правоохранители. По неофициальной информации, погоня действительно была. Как рассказал «КП-Петербург» источник, по предварительным данным, у водителя иномарки не было документов. И он пытался скрыться от сотрудников ДПС. Затем не справился с управлением и сбежал прямо с места ДТП. При этом, находился он в автомобиле не один. Предположительно с лихачом были еще два пассажира, которых на месте ДТП задержали. Одного из них госпитализировали. Судя по фото в соцсетях, автомобиль сильно пострадал: практически полностью смят багажник и правая часть.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария произошла около 7:26 утра в субботу, 24 октября. В ДТП есть один 52-летний пострадавший. Сведений о других пострадавших на данный момент нет. По факту ДТП на Пискаревском уже проводится проверка.