Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 25 октября 2020: Рекордное число заболевших и разработка новой вакцины

Собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 25 октября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 25 октября 2020 года. За минувшие сутки в Северной столице инфекция подтвердилась еще у 713 горожан. К сожалению, это новый рекорд после 710 случаев в статистике за 23 октября.

- В России зафиксированы 16 521 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Из них в Москве - 4 453, в Санкт-Петербурге – 713, - сообщает федеральный Оперативный штаб. – За сутки в Петербурге выздоровел 401 пациент, 37 умерли.

Общее число зараженных за все время пандемии в Северной столице составило 56 091 человек. Тем временем динамику распространения заболевания в Петербурге тревожной называют и эксперты: город отнесли к «светло-красной» зоне.

В то же время петербургские ученые продолжают работать над разработкой вакцины от коронавируса. Так, в НИИ гриппа имени Смородинцева готовят препарат в виде спрея для носа. То есть в отличие от других вакцин, эта будет вводиться интреназально – через нос. Испытания на добровольцах планируют начать уже в следующем году.

Еще одна новость прошедших суток связана с губернатором города Александром Бегловым. Градоначальник перешел на дистанционную работу, поскольку был выявлен его контакт с заболевшим COVID-19 человеком. Совещания с главой Петербурга продолжатся в режиме видеоконференцсвязи.