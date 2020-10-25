«Место под солнцем» и «проходной двор»: художник Илья Тихомиров выпустил вторую часть гербов петербургских районов

Теперь у всех районов города есть гербы. Фото: Илья Тихомиров

Теперь у каждого района Северной столицы есть свой шуточный герб. Смешные геральдические символы для города на Неве придумал известный петербургский художник Илья Тихомиров. 25 октября он опубликовал необычное творение в своем телеграм-канале.

Так, по мнению художника, должен выглядеть герб Адмиралтейского района. Фото: Илья Тихомиров

- Судари и сударыни! Гербы петербургских районов, часть 2! – обратился он к подписчикам.

Для каждого района Тихомиров нарисовал картинку и придумал короткий, хлесткий девиз. Правда, поймут его далеко не все, а лишь те, кто хорошо знаком с местным фольклором.

"Много воды утекло". Фото: Илья Тихомиров

Так, на гербе Адмиралтейского района нарисованы криминальные атрибуты и Петр I на коне, побеждающий змия. Надпись гласит: «Классика жанра». А на гербе Петродворцового изображены одновременно фонтан и дождь. «Много воды утекло», - значится под символом.

Кронштадтский район. Фото: Илья Тихомиров

Занятный герб получился и у Центрального района города. На нем нарисована всем известная желтая арка и написано «Проходной двор».