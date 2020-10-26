Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 26 октября 2020: Новый рекорд заражений и подозрение болезни у губернатора

Последние новости по коронавирусу в Петербурге на 26 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

"Комсомолка" продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Санкт-Петербурге. Последние новости на 26 октября 2020 года - число зараженных растет каждый день, власти усиливают контроль за соблюдением масочного режима, а губернатор Александр Беглов уходит на удаленку.

- За последние сутки в Петербурге подтверждено еще 715 случаев заражения коронавирусом. Также 390 человек выздоровели, смертей не было, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу на 26 октября 2020 года в Петербурге / Фото: Яндекс

За все время пандемии в Северной столице заразились 57 515 местных жителей, полностью выздоровели 36 430 человек, летальных исходов зарегистрировано 3 627.

Напомним, что с 26 октября 18 мобильных бригад будут усилено проводить рейды по общественному транспорту Северной столицы. Так, пассажиров без масок будут штрафовать и просить покинуть салон транспорта. Тоже касается и водителей с пассажирами такси.

Есть подозрение, что губернатор Александр Беглов мог заразиться коронавирусом после контакта с заболевшим. Сейчас градоначальник находится на дистанционном режиме работы.

В Ленинградской области за все время заболели 10 782 человека (+127 за сутки), выздоровели 6 255 (+33 за сутки), умерли 116 (+6 за сутки).