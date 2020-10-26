Более 190 тысяч цифровых карт Сбербанка открыто в СЗФО за этот год. Фото: Артем КИЛЬКИН

По итогам трех кварталов 2020 года Сбербанк на Северо-Западе открыл 193 тысячи цифровых карт, из них большая часть – 86 тысяч, оформлены петербуржцами. Всего по СЗФО количество владельцев таких карт приближается к 280 тысячам.

Кроме Санкт-Петербурга, наиболее активно в этом году инновационные карты открывают жители Ленобласти – 21,7 тысяч карт, калининградцы – 14,4 тысяч и архангелогородцы – почти 13,6 тысяч цифровых карт.

Цифровые банковские карты могут быть как кредитными, так и дебетовыми. По своему функционалу они практически не отличаются от пластиковых карт. Пользоваться ими можно и в онлайне, и в торговых точках при помощи смартфонов, поддерживающих технологии бесконтактной оплаты. Для офлайн расчетов карту необходимо загрузить в мобильный кошелек – Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay или Mir Pay.

- С начала этого года мы видим положительную динамику по этому продукту, - отмечает заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Анатолий Локотков. - В апреле был значительный скачок, связанный с самоизоляцией. Люди начали искать способы сократить любые физические контакты и активно открывать digilal карты. Сейчас спрос только растет. К тому же у таких карт есть неоценимое преимущество – проводить операции по ним можно практически моментально после онлайн-оформления. Карта не имеет пластикового носителя, что в том числе благоприятно влияет на окружающую среду.

Кстати, цифровую карту Сбербанка можно оформить в Сбербанк Онлайн за пару минут. Выпуск и обслуживание карты осуществляется абсолютно бесплатно. Срок действия карты – 3 года.