Социальный кодекс Ленобласти изменят ради ветеранов, детей-инвалидов и сельских специалистов

Такие меры поддержки- проявление внимания и заботы. Фото: Александр ГЛУЗ

Сразу три важные поправки в Социальный кодекс одобрили на заседании Законодательного собрания Ленинградской области в среду, 21 октября.

Первым делом поддержали участников и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто. В ближайшем будущем они смогут бесплатно посещать все региональные учреждения культуры - музеи, театры, выставочные центры, а также бесплатно пользоваться платной парковкой.

- Такие меры поддержки - проявление внимания и заботы о ветеранах, инвалидах войны и узниках фашизма, - поясняют авторы законопроекта, депутаты Вадим Малык, Михаил Коломыцев, Олег Зеваков и Никита Коваль.

Новую ежемесячную выплату получат семьи с детьми-инвалидами до 18 лет, у которых есть ограничения по одной из основных категорий жизнедеятельности второй степени. Речь идет о детках с умеренными нарушениями. На сегодня их воспитывают в 1590 семьях региона. Родители таких детей по инициативе губернатора Александра Дрозденко и с одобрения депутатов смогут получать каждый месяц по 5000 рублей.

Не обделили вниманием и специалистов, живущих и работающих в селах и поселках городского типа Ленобласти либо уже вышедших на пенсию.

- Мы расширяем число сельских специалистов, которые будут получать денежную компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг, - поясняет председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин. - Компенсацию получат руководители организаций здравоохранения, образования, ветеринарии, учреждений культуры и социальных учреждений, проживающие в сельской местности.

Отменить критерий нуждаемости решено для всех сельских специалистов.