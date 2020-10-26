«Свеза» удвоила продажи в Восточной и Юго-Восточной Азии. Фото предоставлено пресс-службой «Свеза».

Несмотря на экономический кризис, связанный с распространением коронавирусной инфекции, группа «Свеза» смогла увеличить свои продажи в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. С начала года продажи там выросли более чем в два раза и достигли на конец сентября более 47000 м3.

В условиях пандемии азиатский регион стал одним из самых привлекательных для российских экспортеров. Страны Восточной Азии первыми столкнулись с коронавирусной инфекцией, но оперативно приняли эффективные меры по борьбе с ней. В результате, когда в странах Европы и Америке, традиционных крупнейших потребителей березовой фанеры, наблюдался пик эпидемии и были введены самые жесткие карантинные меры, экономики азиатских стран уже восстанавливались.

На азиатских рынках компания присутствует довольно давно и по некоторым сегментам эти рынки всегда были для «Свезы» приоритетными. В этом году «Свеза» продолжила экспансию и на другие сегменты азиатских рынков, увеличив по ним объемы поставок более чем в два раза.

В странах Восточной и Юго-Восточной Азии используется огромное количество фанеры, а рынок Китая по объему потребления является самым большим в мире. Однако в основном азиаты применяют фанеру из тропических пород деревьев, более дешевую, но уступающую по потребительским качествам березовой, рассказывает Сергей Апляев, руководитель направления по продажам на рынке Восточная Азия компании «Свеза».

- В этом году мы приняли решение сфокусироваться на развитии азиатских рынков, - отмечает Сергей Апляев. - Продажи в странах Восточной и Юго-Восточной Азии компания выделила в отдельное направление, привлекла менеджеров – носителей китайского языка и начала внимательно прорабатывать все потенциальные возможности по применению березовой фанеры местными производителями. С начала 2020 год нам удалось привлечь в регионе значительное количество новых клиентов. Им было продано порядка 25% от общего объема продаж направления. Есть все основания прогнозировать, что этот рост продолжится.

В Китае, странах Восточной и Юго-Восточной Азии распространено применение березовой фанеры средних и высоких сортов. Особенно ценятся прочность берёзовой фанеры, а также декоративные особенности ее внешнего вида. Продукция «Свезы» востребована в регионе производителями мебели, стеновых панелей, напольных покрытий, детских площадок и игрушек. В планах «Свезы» расширить поставки в Восточную Азию нестандартных кастомизированных продуктов и дальнейшая территориальная экспансия.