Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 27 октября 2020: Первые итоги жесткого «антиковидного» надзора и начало работы госпиталя в «Ленэкспо»

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 27 октября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 27 октября 2020 года. За прошедший день в Северной столице инфекцию выявили еще у 715 горожан. По информации Комздрава, больше 20 тысяч петербуржцев с COVID-19 сейчас лечатся на дому.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге заболели инфекцией 57 515 человек, умерли 3 627 (+0 за сутки), а выздоровели 36 430 (+390), - передает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

«Комсомолка» вышла «в поле», побывав на всех усиленных «антиковидных» рейдах в Северной столице. Сначала наши журналисты прошлись с сотрудниками Смольного по кафе и магазинам, а затем отправились на проверки масочного режима в общественный транспорт. Горожане стали куда лучше соблюдать необходимые меры безопасности, а единицы нарушителей получали административный протокол. Как сказал губернатор, «время уговоров кончилось». При этом Александр Беглов отметил, что троекратное увеличение числа проверок уже дает результат – особенно примерными стали бизнесмены.

В Санкт-Петербурге начались осенние школьные каникулы, которые увеличили до двух недель, чтобы разорвать цепочку заражений коронавирусом. Тут же детский омбудсмен Анна Митянина призвала ребят по мере возможности провести это время с пользой дома, лишний раз не высовываясь на улицу. Также Смольный попросил не верить фейкам, распространяющимся в Сети, согласно которым школьников якобы отправили на удаленку до Нового года.

Госпиталь в «Ленэкспо» официально начал прием больных с коронавирусом после «лихорадки» с получением медлицензии. В стационар уже поступили первые пациенты со средней и тяжелой формой COVID-19.

Добавим, что в саду Прометей скоро высадят аллею из кленов в память о городских медиках, погибших в борьбе с коронавирусом.

В Ленинградской области за все время пандемии заболели 10 782 человека (+127 за сутки), выздоровели 6 255 (+33 за сутки), умерли 116 (+6 за сутки).