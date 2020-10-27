Социальным предпринимателям Ленобласти помогут развивать бизнес

В программе уже участвуют пять проектов, в том числе центр дополнительного образования для детей. Фото: Евгения Гусева.

Спрос на социальные услуги - здравоохранение, образование, физкультуру и спорт - в Ленинградской области постоянно растет. Эти направления активно развиваются: появляются очень востребованные и успешные организации, которые занимаются дополнительным образованием, помощью детям с задержкой развития, реабилитацией пожилых, обеспечивают работой людей с ограниченными возможностями здоровья. Но как сделать так, чтобы самые лучшие практики получили широкое распространение на всей территории региона и за его пределами?

Решение предложили в Центре инноваций социальной сферы - структурном подразделении Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области. В сентябре в рамках национального проекта центр запустил обучающую программу «Акселератор социальных франшиз». С ее помощью социальные предприниматели совершенно бесплатно смогут научиться создавать и развивать франшизу на территории региона.

Идея франчайзинга проста: опытный предприниматель (франчайзер) передает право на свою торговую марку начинающему бизнесмену (франчайзи). В итоге первый расширяет свой бизнес и получает доход в виде процентов с прибыли, а второй экономит на рекламе и может рассчитывать на поддержку франчайзера.

В акселерационной программе участвуют пять проектов франчайзеров: пансионат для пожилых людей «Невская Дубровка», центр дополнительного образования для детей ООО «Центр развития речи «Говоруша», студия хореографии для детей ООО «Династия», студия ландшафтного дизайна ООО «Люцилия Тигрова» и детский развивающий центр «ProДети». А также пятнадцать франчайзи, готовых купить франшизу и работать по ней. Набор для участия в программе франчайзи еще открыт.

По итогам проекта франчайзеры получат упаковку проекта во франшизу и фактическую продажу первых трех франшиз, а франчайзи - бесплатное приобретение франшизы и отсрочку по уплате процентов с прибыли на срок не менее шести месяцев с даты завершения программы. В целом это позволит масштабировать успешные проекты, которые имеют опыт работы в социальных сферах.

- Задача нашего акселератора - вывести на рынок пять региональных франшиз. При этом важная особенность программы в том, что в рамках одного акселератора мы соединяем франчайзеров с их первыми франчайзи, помогаем сторонам налаживать коммуникации и выстраивать общение. Практика показывает: наиболее эффективна та франшиза, где выстроено взаимодействие между франчайзером и франчайзи. В этом участникам программы помогают эксперты и менторы, в том числе и международный эксперт в области франчайзинга Василь Газизулин, - говорит директор Центра инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области София Парсаданян.

В ближайшие 2,5 месяца авторы проектов при помощи наставников будут «шлифовать» свои будущие франшизы и каждый из пяти франчайзеров запустит по три франшизы. Участие в акселераторе позволит определить потенциальные точки роста проекта, повысить устойчивость бизнеса и улучшить финансовые показатели, подготовить проект к масштабированию.

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КОНКРЕТНО

Подробную информацию о программе «Акселератор социальных франшиз» и других мерах поддержки предпринимателей Лен- области можно получить в региональном центре «Мой бизнес». Информация также доступна на сайте 813.ru или по телефону 8 (812) 309-46-88. Адрес центра: проспект Энергетиков, 3А (бизнес-центр «Лада», 9-й этаж).