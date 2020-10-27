Масочный режим в Санкт-Петербурге с 28 октября 2020: носить средства защиты потребуют даже в лифтах и на парковках

С 28 октября носить маску придется даже в лифте и на парковке. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый масочный режим вводится в Санкт-Петербурге с 28 октября 2020 года. Носить средства индивидуальной защиты – маски с перчатками – во всех общественных местах, даже в лифте или на автомобильной парковке. С таким требованием выступил Роспотребнадзор. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач России Анна попова. Означает ли это, что и жители Санкт-Петербурга могут нарваться на штраф, просто зайдя в лифт без маски, узнала «Комсомолка».

- Да, такое требование есть. Это распоряжение по всей России. Во всех городах, селах и весях должно исполняться новое постановление. Но сначала местные власти, то есть губернатор, должны внести изменения в региональные постановления. А потом они вступят в силу, - сообщили «КП-Петербург» в городском управлении Роспотребнадзора.

Другими словами, избежать ношения маски и перчаток даже в лифте не получится.

- Поймите, эта болезнь очень заразная. Кто в лифте перед вами ехал, или потом поедет – никто не знает. Чтобы обезопасить себя, своих близких, детей, взрослые должны исполнять постановление. Это указ, который нужно исполнять, чтобы прийти к снижению заболеваемости. Если мы этого не сделаем, то будем еще долго идти по восходящей. Сейчас принято такое решение, чтобы вся страна стала исполнять эти нормы, - подчеркнули в петербургском Роспотребнадзоре.

Новое постановление Роспотребнадзора действует по всей России. Фото: Роспотребнадзор.

Впрочем, остается вопрос: кто будет проверять ношение масок и перчаток в лифте? Если в транспорте или торговых центрах это могут быть сотрудники перевозчика, полицейские, инспекторы различных комитетов Смольного или районных администраций, то тут обязанность ляжет, вероятно, на жилищников.

Возможно, в рейды выйдут сотрудники управляющих компаний с представителями Жилищного комитета. Если такие рейды будут в принципе. Как ловить водителей-безмасочников на парковке, тоже не совсем ясно.

- Вероятно администрация, которая не должна пускать человека без маски, - предполагают в Роспотребнадзоре. – Физических лиц мы не контролируем.

Отметим, что носить маску стоит и на улице. Но если на остановке общественного транспорта это обязательная норма, то просто на улице – рекомендация. Также свободными от масочного режима остались свободны детские и спортивные площадки.

Постановление ведомства вступает в силу 28 октября