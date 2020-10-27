Строительство новой поликлиники в Мурино начнется в 2021 году

Строительство новой поликлиники в Мурино стартует в 2021 году Фото: Артем КИЛЬКИН

Город Мурино, что в Ленинградской области, ожидает новую поликлинику. Во вторник, 27 октября 2020 года, началась уже экспертиза проекта медицинского учреждения, которое будет принимать взрослых и детей. Строительство комплекса, рассчитанное на 600 посещений в смену, начнется в 2021 году.

- Специалисты ГАУ "Леноблэкспертиза" оценят проект поликлиники на соответствие техническим регламентам, работу планируется завершить до конца года. Комитет по строительству уже направил предложения о строительстве медучреждения в проект бюджета, конкурс на выбор подрядчика будет объявлен в начале будущего года, - рассказали в администрации региона.

Здание будет пятиэтажным, рассчитано на взрослых и детей / Фото: Администрация Ленобласти

Новая поликлиника сможет принимать до 440 взрослых пациентов и 160 детей в день. В учреждение будут оборудованы рентгенодиагностическое отделение, травматология, два детских отделения, женская консультация, отделение профилактики для взрослых, физиотерапия, эндоскопия, взрослое отделение, хирургический блок с центром амбулаторной хирургии, стоматологическое отделение и свой пост "скорой помощи". Работать в поликлинике будут около 400 специалистов.

Стоимость проектирования поликлиники обошлась в 16,5 миллионов рублей. Здание будет пятиэтажным площадью 6,4 тысячи "квадратов". Стоимость строительства оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Подрядчик должен справиться с задачей до 2023 года.