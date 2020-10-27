Солистка Little Big опубликовала откровенные фото и поделилась секретом похудения

Солистка Little Big Софья Таюрская продемонстрировала в Инстаграм сексуальную фигуру. Фото: СОЦСЕТИ

Солистка Little Big Софья Таюрская продемонстрировала в Инстаграм сексуальную фигуру и призналась, каких мучений ей стоили такие роскошные формы. Как выяснилось, еще 4 года назад звезда весила 48 килограммов. Этих цифр она добилась только благодаря тому, что ограничивала себя во всем: питалась жидкими супами и овощами. Силы воли хватило на три месяца, а потом она ушла в жуткий зажор и набрала больше 10 кг.

- С того момента начались адские качели: +5, -3, +7, -2. В итоге я заработала РПП (расстройство пищевого поведения – прим. Авт.) и промучилась 3 года, - вспоминает Софья Таюрская. - После всех голодовок и зажоров я наконец-то остановилась: начала правильно питаться, и год провела в спортзале. На весах было около 60 килограмм, вес не уходил, но объемы ушли очень круто: -12 см в талии за 3 месяца спорта и ПП (правильного питания – прим. Авт.).

Сейчас, по ее словам, она ест все, и никакой зависимости от еды у нее уже нет. Спортом она почти не занимается. Тем не менее, тело артистки выглядит очень эффектно.

Фото слева это 2016 год. 3 месяца я питалась только жидкими супами и овощами. Фото: СОЦСЕТИ

- Хочу ли я опять увидеть на весах 48 кг? Очень хочу, но я больше никогда не буду голодать и сидеть на диетах, при этом я вечно худеющая Соня, - признается солистка Little big. - На тему похудения я могу разговаривать вечно, но самое главное, что я поняла за весь этот путь: то как ты выглядишь - это твои выбор. Выбираешь пироженку на ночь - будешь толстеть, выбираешь салат за 4 часа до сна - будешь худеть.

Ранее она рассказывала, что подписчики постоянно критикуют ее фигуру: «одни пишут - жирная, иди худей, другие - зачем так похудела, раньше было лучше». Софья считает, что никому ничего не должна, поэтому не нуждается во мнении не знакомых ей людей.

Также волна негатива обрушилась на нее после новости о разводе лидера группы Ильи Прусикина с Ирой Смелой, которая растит от него сына Добрыню. Причину расставания никто из артистов не озвучил, но диванные эксперты уверены: их брак рухнул из-за разлучницы Таюрской.

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