Российские любители айфонов окунулись в «тихоокеанский синий». Фото предоставлено пресс-службой «МегаФон».

Несмотря на то, что во время пандемии у многих доходы упали, копеечка на новый айфон все же нашлась. Продажи последних моделей "яблочных" гаджетов стартовали в России 23 октября. Как сообщают эксперты, предзаказ НА iPhone 12 и iPhone 12 Pro, как обычно, показал высокий интерес россиян к продукции Apple. И здесь не помешал даже пресловутый коронавирус.

- В нашем интернет-магазине лидером предзаказа стал iPhone 12 Pro, - рассказывает Андрей Левыкин, генеральный директор МегаФон Ритейл. – Большинство клиентов выбирали смартфон в расцветке «тихоокеанский синий» с объемом памяти 256 гигабайт. Напомним, компания Apple провела презентацию новых "яблочных" смартфонов 13 октября. Всего вариаций гаджета четыре: помимо выпуска iPhone 12 и iPhone 12 Pro, был проанонсирован выход Phone 12 mini и iPhone 12 Pro Max. Их продажи стартуют 13 ноября.