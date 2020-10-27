В Петербурге и Ленобласти запущен сервис Voice over WiFi. Фото предоставлено пресс-службой «МегаФон».

Отличная новость для абонентов МегаФон: оператор сотовой связи запустил новую технологию передачи голосового трафика в Петербурге и Ленинградской области, благодаря которой абоненты могут звонить через Wi-Fi интернет. Технология VoWiFi позволят совершать и принимать обычные голосовые вызовы в отдаленных помещениях со слабым сигналом сотовой сети, но устойчивым Wi-Fi подключением. Таким образом, абонент будет оставаться на связи даже в подвальных и цокольных этажах, «глухих» комнатах квартиры или офиса.

- Новая технология дает возможность принимать вызовы в любом месте, где есть Wi-Fi – неважно, домашняя это сеть или публичный Wi-Fi в кафе, бульваре, общественном транспорте, - рассказывает директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко. - Безусловно, в местах со слабым сигналом позволительно общаться и в мессенджерах, но в любой момент можно пропустить важный звонок. Теперь эта проблема решена.

Как отметили в компании, звонки через WiFi тарифицируются как обычные голосовые звонки и входят в пакет минут, при этом разговор возможен с абонентами любых операторов, а для вызовов на городские телефоны нужно набирать номер в полном формате с кодом города.

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Новая услуга поддерживается большинством современных смартфонов и включается автоматически либо в каналах обслуживания абонентов. Также нужно, чтобы сервис был включен в настройках сотовой связи гаджета – при его активации на дисплее высвечивается оператор MegaFon Wi-Fi.