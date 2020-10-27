Итоги "Тотального диктанта 2020" в Санкт-Петербурге: Сколько горожан написали текст на "отлично"

Диктант петербуржцы писали на 88 очных площадках Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге подвели окончательные результаты "Тотального диктанта 2020". В общей сложности очно на 88 площадках его написали 3155 человек. Что касается отличников, то в этом году пятерки получили более 4% участников, или 136 написавших.

- Мы очень рады, что у нас все-таки удалось провести акцию в оффлайн-формате, - ранее отметила председатель городской экспертной комиссии Светлана Друговейко-Должанская. - Во многих регионах этого не получилось. Конечно, мы расстроились, что из-за пандемии нам не все удалось реализовать: Главный штаб Эрмитажа остался без участников, пришлось отменить "Марш согласных" - демонстрацию согласных букв... Но диктант состоялся, и это прекрасно.

На отлично Тотальный диктант написали 136 жителей Северной столицы Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на то, что общее количество участников "Тотального диктанта" в этом году было почти в четыре раза меньше, чем в прошлом, доля отличников выше. По словам Друговейко-Должанской, обычно пятерки получают 1-2% написавших.

Однако вне зависимости от результата, награждение ждет всех, кто во время пандемии не побоялся и пришел на одну из очных площадок диктанта. Как сообщают организаторы, выдача работ, сертификатов и сувениров будет проходить 30 и 31 октября с 13:00 до 20:00 по адресу ул. Маяковского, д.19.