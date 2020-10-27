Эксперты конкурса «Доверие потребителя» завершили объезды жилых комплексов-финалистов

Конкурс "Доверие потребителя" завершится 4 декабря. Фото: предоставлено пресс-службой конкурса "Доверие потребителя".

В 2020 году в финал конкурса в шести номинациях вышли 18 построенных и строящихся жилых комплексов в классах «стандартное жилье», комфорт, бизнес и элит. За участников в этих номинациях было отдано свыше 7 000 голосов в ходе интернет голосования потребителей на сайте конкурса doveriekonkurs.ru и сайте соорганизатора конкурса bsn.ru. В итоге в финал в каждой номинации вышли по три комплекса, набравшие максимальное число голосов.

Группа экспертов в одном из жилых комплексов. Фото: предоставлено пресс-службой конкурса "Доверие потребителя".

Объезды проходили с 12 по 23 октября, на объектах экспертов встречали и сопровождали представители застройщиков и управляющих компаний. Они показывали жилые комплексы и отвечали на вопросы экспертов, которые оценивали номинантов по следующим критериям:

- транспортная доступность;

- качество проектирования и строительства;

- соблюдение сроков строительства;

- соблюдение обязательств застройщика жилого комплекса по строительству в комплексе объектов социальной инфраструктуры;

- применение новых технологий и материалов;

- благоустройство территории, наличие детских и спортивных площадок, озеленение территории;

- наличие объектов социальной и коммерческой инфраструктуры;

- обеспеченность парковочными местами;

- безопасность жителей комплекса;

- качество работы управляющей компании.

- Эксперты отметили усилия застройщиков по созданию комфортной среды обитания не только в границах жилого комплекса, но и за его пределами. Особое внимание строительные компании уделяют энергоэффективности многоквартирных домов. Более удобными для жителей стали входные группы и в целом места общего пользования. Детские игровые площадки разделены по возрастам, они находятся, как правило, внутри жилых комплексов. Немаловажное значение застройщики придают обеспечению безопасности жителей комплексов, — отметил сопредседатель Оргкомитета конкурса и заместитель председателя Комиссии по недвижимости Общества потребителей СПб и ЛО Олег Островский. — Все лучшие идеи, реализованные на своих объектах, номинанты представят в ходе презентации проектов на экспертном голосовании 13 ноября. Очень важно, что в ходе заседания Экспертного совета строительные компании смогут ознакомиться с передовым опытом своих коллег, что, безусловно, скажется на качестве новых проектов.