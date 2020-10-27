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«Авоська» снова в тренде: В Петербурге пройдет семейная ярмарка с развлечениями

Гостей ждут с 29 октября по 1 ноября в Экспофоруме
Маргарита РЕПИНА
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На ярмарке планируется насыщенная программа. Фото: предоставлено организаторами.

На ярмарке планируется насыщенная программа. Фото: предоставлено организаторами.

«Питерская авоська» - это семейная ярмарка с развлечениями, которая объединит выгодные покупки, увлекательные развлечения и встречи с добрыми друзьями. Ассортимент товаров со всего мира поразит разнообразием. На продуктовых прилавках будут представлены деликатесы из фермерских хозяйств, соления, грибы, ягоды, сухофрукты и сладости для всей семьи. Домашний интерьер можно пополнить изящными изделиями из бересты. Детвора, конечно, по достоинству оценит представленные книги и игрушки. А авторские аксессуары и украшения станут подарком к любому празднику.

Фото: предоставлено организаторами.

Фото: предоставлено организаторами.

Помимо увлекательного шоппинга посетителей ожидают развлечения на любой вкус. Для самых активных работает спортивный корт, где пройдут уроки йоги, классической хореографии, скиппинга (прыжки на скакалке). Уникальная экспозиция музея микроминиатюры «Русский Левша» поразит воображение гостей всех возрастов. Любителей чтения захватит «Осенний Книговорот» (обмен книгами). Можно принести прочитанные книги, открытки, чистые блокноты и обменять их на новые. Новинки от городских библиотек, настольный хоккей, мастер-классы по живописи и карвингу и, конечно, по вязанию авоськи – занятия по душе найдут гости ярмарки от мала до велика.

Афиша: Фестивали

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