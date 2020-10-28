Александр Дрозденко - о коронавирусе: «Ситуация для нас не стрессовая, мы знаем, что делать»

В рабочих поездках глава 47-го региона всегда подает пример соблюдения мер безопасности и носит маску. Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

На днях губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ввел новые ограничения в связи с распространением коронавируса. Так, больше всего запретов коснулось районов, находящихся в «красной» зоне, где больше всего зараженных. Отметим, что всего с начала пандемии в Ленинградской области зарегистрировано 10 852 случая заболевания COVID-19. Сейчас из развернутых в регионе 1275 коек для лечения пациентов с COVID0-19 и пневмонией занято 799. За сутки госпитализировано 55 человек, при этом 40 пациентов выписаны. В медучреждениях области находится 419 коек с аппаратами ИВЛ, из них занято 43.

«СВЕТОФОР» ИЗМЕНИЛСЯ

- Ленинградская область сегодня входит в число регионов с наиболее стабильными показателями с точки зрения динамики распространения болезни, - отметил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. - Да, наблюдается контролируемый рост случаев заражения COVID-19, но и число тестов на коронавирус мы увеличили до пяти тысяч в день. Это не стрессовая ситуация для здравоохранения региона, мы держим ее под контролем.

Отметим, с прошлой недели изменилась ситуация в «светофоре»: Приозерский район перешел в «красную» зону по количеству заболевших, Лужский - в «желтую».

А теперь к ограничениям. Бары и рестораны, как в Петербурге, вынуждены закрываться в 23.00, а танцевать можно только в актуальном аксессуаре - маске.

Это же касается и загсов. Со дня подписания указа молодожены и их гости должны присутствовать на церемонии бракосочетания в масках. А в «красной» и «желтой» зонах могут пригласить на торжество не более 10 человек.

Дети на время забудут про школу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

КАНИКУЛЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Идем дальше. Работа детских лагерей разрешена при наличии санитарно-эпидемиологического заключения и чек-листа. А массовые мероприятия, организованные МСУ в «красной» зоне, ограничили по количеству участников в помещении до 50 человек.

Что касается детей, тут вообще отдельная история. Они на время забудут про школу. И не потому, что начались каникулы, а потому, что начались длинные каникулы. Официально за парты дети вернутся только 9 ноября. Однако совсем расслабиться ученикам не дадут. Вместо того чтобы сидеть дома, их отправят на укрепление иммунитета с помощью спорта.

- Возвращение после осенних каникул в школах Ленинградской области решили отметить днями здоровья. Соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции, - рассказали в администрации 47-го региона.

Так, 5, 6 и 7 ноября для школьников проведут спортивные занятия на свежем воздухе, дистанционные встречи, посвященные профилактике коронавируса и здоровому образу жизни. Уроки в школах в эти дни отменены.

А пока дети дома, в их родных школах проведут уборку.

- Мы должны не упустить возможность и максимально эффективно провести необходимую санобработку. Практика весны, первой волны ковида, показала, что массовые санитарные обработки имели эффект. Так же, по строгой схеме контроля, отработанной нами летом, надо организовать работу детских оздоровительных лагерей. Необходимо широко использовать накопленный опыт в предупреждении и борьбе с коронавирусом сейчас, в конце октября - начале ноября, когда прогнозируется рост заболеваемости, - заявил губернатор Ленинградской области.

Также глава региона дал поручение предоставлять ему регулярный доклад о количестве проведенных проверок соблюдения «масочного» режима, ходе дезинфекции территорий и о привлечении к ответственности нарушителей.