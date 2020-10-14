Рабочие, строители и охранники: какие профессии больше всего нужны Ленобласти

При этом работа в Ленинградской области есть: сейчас в банке областной службы занятости размещено около 20 тысяч вакансий, из которых порядка 14 тысяч - рабочие профессии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

БЕЗРАБОТНЫЕ ВЫШЛИ ИЗ ТЕНИ

Коронавирус перетасовал все карты на рынке труда Ленинградской области. За время пандемии численность безработных в регионе выросла почти в 9 раз - с 3,7 тысячи человек в конце марта до 33 тысяч к началу сентября. Но, несмотря на это, 47-й регион входит в число лидеров по минимальному уровню безработицы.

Впрочем, если внимательнее присмотреться, то статистику по безработице в Ленобласти делают не только жители региона, потерявшие работу из-за пандемии. Более трети граждан, вставших на учет в областные центры занятости, имеет перерыв в работе больше года. То есть люди и до пандемии были безработными, но на учет они решили встать, после того как государство повысило пособие по безработице и расширило меры поддержки. Кроме того, число безработных выросло за счет тех жителей области, которые работали в Петербурге, но были уволены.

- Из 33 тысяч безработных примерно 30 процентов - граждане, которые уволены как раз в период пандемии. После 30 марта, - говорит председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.

Сейчас власти Ленинградской области разрабатывают планы по восстановлению экономики региона. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

РАБОТА ЕСТЬ

При этом работа в Ленинградской области есть: сейчас в банке областной службы занятости размещено около 20 тысяч вакансий, из которых порядка 14 тысяч - рабочие профессии, а 6 тысяч - инженерно-технические. И, кстати, в коронавирусный период - с марта по июнь - малый бизнес региона открыл около 2600 новых вакансий, из них 986 - только в июне. Такие данные приводит аналитическая служба HeadHunter. Активный рост вакансий наблюдается и у представителей среднего бизнеса - 46 процентов к маю, и у предпринимателей - 56 процентов.

- Ленинградская область в период пандемии оказалась одним из локомотивов в России. Мы разработали метод светофора - снимали и вводили ограничения для бизнеса в зависимости от уровня заболеваемости в районе. Это позволило нам распределять риски, дать возможность предпринимателям работать. Многие жители Санкт-Петербурга приезжали к нам за товарами и услугами, и сегодня мы отмечаем рекордный рост розничного товарооборота. В регионе выросла численность занятых в малом бизнесе на 12 процентов, а в августе на 21 процент стало больше средних предприятий, - сообщил на форуме «Энергия возможностей» губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Самые востребованные специальности - токарь, фрезеровщик, строитель, слесарь, водитель, охранник, разнорабочий. В скором времени потребность в рабочих руках вырастет еще больше. Это связано со строительством новых объектов в Кингисеппском (морской порт Усть-Луга) и Киришском районах.

- В ближайшем будущем мы прогнозируем нехватку рабочих кадров, - говорит Алла Астратова. - Работа будет предлагаться тем гражданам, которые числятся безработными, а также тем, кто захочет сменить профиль работы и получить другую специальность, чтобы трудоустроиться на другие производства. В планах - привлекать высококвалифицированные кадры из других регионов.

В среднем поиск работы сегодня занимает два-три месяца, хотя все зависит от специальности. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

БУДЕТ ЛУЧШЕ

Сейчас власти Ленинградской области разрабатывают планы по восстановлению экономики региона. По региональному плану предусмотрено три этапа: стабилизация до конца 2020 года, этап устойчивого роста и восстановительный этап. Многое уже сделано: введены единовременные выплаты, в том числе на детей, индивидуальным предпринимателям и самозанятым, заработала льготная аренда муниципального имущества, действуют доплаты потерявшим работу из-за пандемии, снижена налоговая ставка по НДС и многое другое.

Ленинградская область первой из регионов приняла решение об организации общественных сезонных работ для тех, кто был уволен в период пандемии. Почти 500 человек приняли в них участие. В середине августа регион предложил еще один механизм для сохранения занятости жителей - общественные или временные работы на предприятиях за счет бюджетной субсидии. Речь идет о занятости в дорожном строительстве, сфере развития туристического и рекреационного отдыха, благоустройстве территорий, деятельности в агропромышленной отрасли, в культурно-досуговой сфере.

Работодателям эта мера поможет сохранить занятость своих сотрудников, привлечь временный персонал, организовать общественные работы. А работникам - получать неплохую зарплату в размере двух минимальных окладов.

- Таким образом мы поддержим наших работодателей и снизим напряженность на рынке труда, - прокомментировал Александр Дрозденко.

Найти хорошую работу с высокой зарплатой сегодня не так-то просто. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Размер поддержки составит 95 процентов от фактических затрат на заработную плату (но не более 12 130 рублей) на срок до трех месяцев. Оплата труда на временных или общественных работах не может быть ниже 12 800 рублей в месяц - суммы, установленной региональным соглашением о минимальной заработной плате.

Получить субсидию могут только те работодатели региона, которые зарегистрированы на учете в налоговом органе Ленинградской области и не имеют задолженности по налогам и сборам.

КОНКУРЕНЦИЯ РАСТЕТ

Найти хорошую работу с высокой зарплатой сегодня не так-то просто. С одной стороны, претендентов на одну вакансию стало больше, с другой - работодатели ужесточают требования.

- Сегодня от соискателя требуется «зацепить» внимание работодателя, привлечь его своей кандидатурой. И одних только профессиональных знаний и навыков для этого недостаточно. Человек должен обладать навыками общения, быть психологически гибким, - рассказывает психолог, специалист по профессиональному самоопределению и карьерному росту Ольга Белоусова. - Еще очень важны технические навыки соискателя, его умение пользоваться компьютером и современными средствами коммуникации. Все чаще работодатели предпочитают проводить собеседования дистанционно, чтобы отсмотреть как можно больше кандидатов.

В среднем поиск работы сегодня занимает два-три месяца, хотя все зависит от специальности. Если речь идет об IT-специалистах, представителях сферы продаж, дизайнерах, диджитал-маркетологах или рабочем персонале, то решить вопрос с трудоустройством можно за несколько недель. Поиск работы в банковском секторе, сфере высшего менеджмента, автомобильного бизнеса может затянуться. Многое зависит не только от самого кандидата, но и от положения дел в конкретной отрасли бизнеса, востребованности специалистов на рынке труда.

Но независимо от сферы сложнее всего приходится начинающим специалистам и людям, которые не повышают свою квалификацию.

- Самообразование, прохождение курсов или мастер-классов, дополнительного обучения - это весомый аргумент для работодателя принять на работу именно вас, - напоминает Ольга Белоусова.

Жители старшего возраста, проживающие в Ленинградской области, могут пройти переобучение и получить профессию Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Предпенсионеров и молодых мам без работы не оставят

Работникам 50+ и женщинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, предлагают бесплатно «освежить» и «обновить» свои профессиональные знания.

Борьба с безработицей - это не только увеличение базы вакансий и выплата пособий.

- Одно из направлений, в котором мы активно работаем, - повышение квалификации и переобучение работников предпенсионного возраста, - говорит Алла Астратова. - Мы оплачиваем обучение, проезд, проживание людей старшего поколения. Также продолжаем обучение женщин, которые находятся в декрете. Эта работа ведется в рамках национального проекта «Демография».

Жители старшего возраста, проживающие в Ленинградской области, могут пройти переобучение и получить профессию бухгалтера, водителя категории «В», оператора котельной, охранника, парикмахера, воспитателя, специалиста по социальной работе, освоить делопроизводство на ПК и другие специальности. Всего можно выбрать из 34 профессий.

Начиная с этого года возрастных работников не только бесплатно обучают, но и возмещают им расходы на дорогу до образовательного центра и обратно, выплачивают суточные и оплачивают съемное жилье. Безработным гражданам, ищущим работу, не получающим пенсию, выплачивается стипендия в размере 12 130 рублей.

Целую программу переобучения правительство Ленинградской области разработало и для активных мам, которые готовы двигаться дальше. Находясь в декрете, можно бесплатно освоить десятки новых профессий. Для этого необходимо обратиться в центр занятости по месту жительства и выбрать желаемое направление. Обучиться в декрете можно на воспитателя, бухгалтера, парикмахера, специалиста по закупкам - на выбор предлагается более 30 образовательных программ. Кстати, около трехсот жительниц региона уже освоило новую специальность.

К СЛОВУ

Как предпенсионеру попасть на бесплатное обучение

Самостоятельно. Для этого нужно обратиться в Центр занятости населения по месту жительства. Специалисты подберут образовательную программу, выберут наиболее подходящий по уровню квалификации, форме и срокам вариант и направят на обучение.

Через работодателя. Для этого работодатель должен обратиться в Центр занятости населения и представить информацию о работниках, нуждающихся в обучении (численность, специальность, уровень квалификации). После заключения договора Центр занятости направляет работников на обучение. Также работодатель может самостоятельно организовать обучение своих сотрудников и потом возместить затраты на это, оформив субсидию.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

3,16 процента - уровень безработицы в Ленинградской области.

33 060 человек состоят на учете в службах занятости региона.

Более 50 тысяч человек обратились в службы занятости с апреля по настоящее время. Из них:

- 35% имеют перерыв в работе более года

- 15% - граждане, уволенные из других регионов, прежде всего из Петербурга

- 10,5 тысячи - безработные граждане, проживающие во Всеволожском районе.

15,8 тысячи человек было в период с июля по сентябрь.

Обучение 50+

523 работника прошли обучение в 2019 году.

309 человек направлены на обучение на 1 июля 2020 года.

228 человек завершили обучение на 1 июля 2020 года.

53,4 тысяч рублей - максимально возможная стоимость курса обучения предпенсионеров.

НА ЗАМЕТКУ

Зарплаты выросли

На высокий оклад могут рассчитывать рабочие высокой квалификации и опытные управленцы.

Летом средняя зарплата по Ленобласти, которую указывали в вакансиях, составила 37 500 рублей. Это на 2,5 тысячи больше, чем в 2019 году. Специалисты проанализировали более 4 тысяч вакансий и назвали самые высокооплачиваемые:

главный инженер строительного проекта - от 200 тысяч рублей

руководитель предприятия (сельское хозяйство, логистика) - от 120 тысяч рублей

рабочий высокой квалификации (электрогазосварщик, фрезеровщик) - от 120 тысяч рублей

директор производства (обработка, торговля) - от 150 тысяч рублей.

* По данным HeadHunter.

КОНКРЕТНО

Контактные телефоны и электронные почты районных филиалов Центра занятости населения Ленинградской области

Бокситогорский

Почта: 0102@czn47.ru Телефон: 8-950-033-11-25 Волосовский

Почта: 0202@czn47.ru Телефон: 8-901-300-93-99 Волховский

Почта: 0302@czn47.ru Телефон: 8-904-332-96-24

Всеволожский

Почта: 0402@czn47.ru Телефон: 8-950-033-02-75

Выборгский

Почта: 0502@czn47.ru Телефон: 8-901-376-70-26 Гатчинский

Почта: 0602@czn47.ru Телефон: 8-901-376-70-28 Кингисеппский

Почта:0702@czn47.ru Телефон: 8-901-376-70-36 Киришский

Почта: 0802@czn47.ru 8-901-376-70-40

Кировский

Почта:0902@czn47.ru Телефон: 8-901-376-70-14

Лодейнопольский

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Лужский

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