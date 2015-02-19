На съемках «Батальона» девушки жестоко избивали друг друга, ползали в грязи и стриглись налысо за три тысячи рублей

На главную роль - командира женского батальона, легендарной женщины Марии Бочкаревой – пригласили Марию Аронову. Фото: Владислав Багно

Вопрос «Понравился ли тебе «Левиафан»?» уходит в прошлое. Сегодня начинают обсуждать «Батальон» Дмитрия Месхиева. О Первой мировой у нас если когда и снимали, то давно и мало, сразу и не припомнишь. А уж тему женского «батальона смерти» и вовсе не освещали. Сложно такое сделать, не вырастив развестистую «клюкву». На взгляд корреспондента «Комсомолки», съемочной бригаде очень даже удалось сделать хорошее кино, а «мелкие брызги» можно и простить, учитывая сложность задачи. Хотя наверняка кто-то найдет, к чему придраться, если есть такое желание. Нужно ли нам смотреть такое кино? Кому интересна история - однозначно да, будет о чем подумать-поспорить, ощутить предреволюциону атмосферу, провести параллели. Интересно и увидеть в новом ракурсе многих актеров, например, двух Марий - Аронову и Кожевникову. Да и просто далекое время станет ближе, что полезно. Ато жизнь нас ничему не учит.

Аронова согласилась не читая

Идея создания женских «батальонов смерти» принадлежала Временному правительству. В армии царили разброд и шатание. Русские солдаты братались с немецкими, вместе распивали шнапс и танцевали вприсядку. Женщины-смертницы должны были воодушевить разленившихся мужчин.

Идея съемок ленты о такой сложной теме, как добровольно обрекающие себя на смерть барышни, принадлежит Игорю Угольникову. Многие помнят его по работе телеведущим, но ныне он продюсер. Угольников выпускал еще и фильм «Брестская крепость», который считается лучшим о Великой Отечественной войне за последние годы. Вот во время съемок ему и пришла идея ленты о женском батальоне смерти.

- Безусловно, Вторая мировая – это неоконченная Первая, - говорит Игорь Угольников. - К этому выводу я пришёл еще во время съемок фильма «Брестская крепость». Но если события Второй мировой были неоднократно экранизированы, то Первая мировая для трех поколений стала закрытой и забытой войной. Создание фильмов «Брестская крепость» и «Батальонъ» — это как раз послание будущим поколениям — нашим детям и внукам.

Премьера фильма "Батальон" прошла в Петербурге Фото: Александр ГЛУЗ

На главную роль - командира женского батальона, легендарной женщины Марии Бочкаревой – Угольников сразу решил пригласить Марию Аронову.

- Угольников мне позвонил и сказал: «Такой роли у тебя еще не было!», - рассказала в Петербурге актриса. – Я еще не читала сценарий, но сразу спросила: какие дни съемок? Просто потому, что давно знаю Игоря и доверяю ему.

Ради ролей в «Батальоне» все актрисы согласились постричься наголо. Сняться у хорошего петербургского режиссера – большая удача и важная веха в карьере. Ради этого можно и волосами пожертвовать. Стрижку девушек пришлось снимать с одного дубля. Массовке доплачивали за расставание с волосами по три тысячи рублей. Мария Кожевникова за два года съемок успела родить сына и забеременеть во второй раз. Второго сынишку родила за три недели до премьеры. Это обыграли и в сценарии, ее героиня тоже беременна, поэтому ее отправляют «в запас»: семейных и с детьми в «батальон смерти» не брали.

В «батальон смерти» записывались и изнеженные рафинированные аристократки Фото: кадр из фильма

Жестко, но правда

Вообще война - это абсурд. А женщины на полях сражений - абсурд вдвойне. К такой мысли придет любой, кто посмотрит фильм. Одно дело – быть санитарками на поле боя, сестрами милосердия в лазарете, тоже опасно, но вполне по слабым женским силам. Но в открытом бою с матерыми мужиками?! И тем не менее это – было, куда ж денешься от жизненной правды. Скорей всего, в реальности было еще и пострашней. Героинь фильма травят газами, расстреливают из пулеметов, закидывают бомбами, колют штыками, душат руками…

Снято очень натуралистично, как-то даже не по-киношному, а как будто взаправду. Впрочем, это как раз один из фирменных приемов режиссера Дмитрия Месхиева – снимать как в жизни. Убийство – так убийство, драка – так драка, все по-честному.

Актрисы на съемках бегали по песку и через полосу препятствий в полной боевой амуниции, месили сапогами грязь в окопах и на поле, стреляли из настоящих пулеметов «Максим».

В фильме есть эпизод, когда девчата выстроились в две шеренги, одна против другой, и получили приказ: ударь! Каждая должна избить ту, что напротив. Цель упражнения – пробудить в себе боевую злость, задор, азарт.

В кино ведь как обычно дерутся: делают вид, что бьют, но кулак летит мимо. А уж оператор так хитро снимает, что зрителям кажется – попало куда надо. Плюс киношная кровь, нарисованные гримерами синяки.

Но тут было не так. Драться пришлось всерьез. Если режиссер не слышал звука удара, делали новый дубль. К концу съемки у актрис распухали щеки, и синяки были настоящие. Говорят, кто-то из трехсот человек «батальонных девушек» лишился зубов.

Героиня Марии Кожевниковой никак не могла ударить в ответ ту, что раз за разом лупила ее по щеке. Твердила:

- Не могу!

На крупном плане заплаканная Кожевникова едва ворочает распухшим окровавленным языком. И веришь: кровь – ее собственная, распухшая щека - тоже.

- Обязательно было драться по-настоящему? – спросили мы у Дмитрия Месхиева на петербургской премьере фильма.

- Конечно, актрисы сыграли бы нужные эмоции, но все равно было бы не то, - ответил постановщик.

Идея создания женских «батальонов смерти» принадлежала Временному правительству. Фото: Владислав Багно

Слабонервных может смутить и натурализм двух сцен убийства. Одну девушку немец со связанными руками задушил ногами. Душил долго и правдоподобно, совсем не как в голливудском кино: раз – и готов труп.

- Ну а как вы хотели? – удивляется Дмитрий Месхиев. – Война вещь жестокая. Посмотрите старые фильмы о войне, там тоже много правдивых сцен о войне. Честное кино легко не делается.

Война – это плохо, а патриотизм хорошо

В «батальон смерти» записывались и изнеженные рафинированные аристократки, и простые крестьянки. Ни одна не была этакой «мужиком в юбке», которую хлебом не корми – дай подраться, пострелять и кого-нибудь поубивать. Многие едва не падали в обморок от вида крови. Но преодолели, переломали себя. И половина из них – погибла, некоторые в страшных мучениях. Вопрос: ради чего?!

- Война – это вообще идиотизм, и женщина с войной не сочетается, - согласна Мария Аронова. – Для женщины основное – правильный мужик рядом и детки. Моей-то героине боженька не дал личного счастья, не послал деток. Ей терять было нечего.

Но вот всплывает такое затасканное в последнее время слово «патриотизм», и, удивительное дело, именно оно все и объясняет.

- Тогда, сто лет назад, национальный подъем был огромным, - говорят создатели ленты. - Нам сегодня это трудно понять.

- Свою страну нужно любить, я про это кино снимал, - говорит Месхиев. – Родину любить – это аксиома. А не потому, что взбалмошные тетки так захотели. Мы снимали просто про любовь к Родине, по-честному. Недаром Мария Бочкарева говорит: «А ничего, что немец на русской земле стоит?»

Ради ролей в «Батальоне» все актрисы согласились постричься наголо. Фото: Владислав Багно

И ведь свою функцию батальон выполнил, на какое-то время вдохновил своим подвигом расхлябанных, после отречения царя от престола, солдат. Недаром в финальной сцене и мужики бегут в атаку с криками «ура».

Это был последний бой женского батальона. Оставшихся в живых отправили с передовой в Петербург, охранять Зимний дворец. Где они и встретили октябрьскую революцию. Но это уже другая история.

Коммунисты сравнили Бочкареву с Ксюшей Собчак

Зимний пал. Женский батальон смерти распустили.

Как дальше сложилась судьба Марии Бочкаревой и ее подопечных? Зрители уже сейчас переживают об этом и намекают на продолжение.

- В архиве мы нашли приказ о том, что Бочкареву нужно расстрелять, - говорит Игорь Угольников. – Но не нашли отметки о выполнении приказа. Так что, возможно, ей помогли спастись. Бочкареву должны были расстрелять в 1920 году. За то, что после Октябрьской революции обратилась за помощью к противникам Советской власти за границей и поддержала белое движение.

- Бочкарева не оценила благородства Советской власти и выехала в агитационную поездку по странам запада, - негодует глава «Коммунистов Петербурга» Сергей Малинкович. - Весну 1918 года защитница Керенского провела в Сан-Франциско, где встретилась с руководителем ГосДепа Робетом Лансингом. Затем посетила Белый Дом, где ее принял и президент США Вудро Вильсон. А после отправилась в Лондон, к королю Георгу Пятому. Уже летом с британскими войсками она высадилась в Архангельске. Затем перебралась в гвардию Колчака. Ее взяли в плен и расстреляли не столько за работу на Керенского, сколько за агитационную поездку по странам Запада. А картина пропагандирует Ксюшу Собчак времен 1918-го года или же Ходорковского в юбке. Задача фильма – оправдать бессмысленную империалистическую войну, которая привела Россию на грань нищеты и отчаяния. Возникает законный вопрос – как можно осуждать современную пятую колонну и при этом пропагандировать на киноэкранах прислужницу интервентов, получавшую инструкцию прямо в Вашингтоне и Лондоне? Фильм к просмотру верные ленинцы не рекомендуют.