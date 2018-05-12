7 признаков, которые выдадут в вас провинциала в Санкт-Петербурге

12 Май 01:00 2018-05-11T18:58:49+03:00

У Петербурга есть свой этический кодекс. Негласный, но все и так его знают. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Даже если вы твердо запомнили, что поребрик нельзя называть бордюром, а парадную – подъездом, если слова «кура» и «греча» уже не вызывают у вас смешки, все равно остаются вещи, которые моментально выдадут в вас приезжего. И мы даже не про бадлон, как в Петербурге принято называть водолазку, и не про топонимы. А немного менее очевидные вещи.

Итак, вы приезжий, если…

1. …делаете селфи на Итальянском мосту на фоне Спаса на Крови

Это настолько банально, что для петербуржца – моветон. Пусть вид отсюда, конечно, чудесный, и фон для снимка потрясающий. Фотографируйте лучше просто храм. Ну или щелкните селфи, пока никто не видит – ночью, например. Тем более, что пора белых ночей уже наступила. А днем – нет, не стоит. Тем более, что петербуржцы, хоть и слывут жителями культурного города, терпеть не могут останавливаться и ждать, пока кто-то сделает фото. Но останавливаются и ждут, чтобы не портить кадр. Правда, с такими лицами, что хоть святых выноси.

Гости из Поднебесной приобщаются к русской культуре, как умеют.Фото: Олег ЗОЛОТО

2. …равнодушно смотрите на достопримечательности

Думаете, что если сделать вид, будто все эти распиаренные красоты Северной столицы вас не впечатляют, сойдете за местного? Ага, как же. Держите карман шире. Все ровно наоборот. Истинный петербуржец будет восхищенно замирать, глядя на Казанский собор, ровно столько раз, сколько будет его видеть. Хоть по пять раз на дню. Все потому, что жители Петербурга – люди, к красоте очень чувствительные. И приесться все эти виды, памятники и архитектурные шедевры ну никак не могут.

Сколько ни смотри, все равно каждый раз видишь что-то новое.Фото: Олег ЗОЛОТО

3. …говорите вслух, что не любите котиков

Вот сейчас мы аж вздрогнули. Нет, петербуржцы точно так же, как и жители всего остального мира, делятся на собачников и кошатников. Но кошки – это один из неформальных символов Петербурга. Недаром здесь есть памятник блокадной кошке, недаром открытки с эрмитажными котами разлетаются по всему миру, а в первом в России котокафе нет отбоя от посетителей. Более того – в Северной столице обитателей «Республики кошек» знают «в лицо». А котику – символу Выборгского замка шьют пальто, чтобы порадовать рыжего симпатягу.

Это Поль Сезанн, президент Республики Кошек. Да вы и так его знаете, конечно.Фото: Александр ГЛУЗ

4. …недоумеваете от сервиса в пышечной на Большой Конюшенной

Ну да, здесь «стоячие» столики, как в советских рюмочных. Да, кофе здесь «три в одном». Чай, правда, из пакетиков – из большого ведра его уже не разливают. И да, на столиках вместо салфеток – нарезанная бумага, похожая на оберточную. Если все это вызывает у вас недоумение, вы – турист. Ибо петербуржца это тщательно и с любовью оберегаемое наследие советского сервиса только умиляет.

А если вы еще и пончиком пышку назвали – тут уже на вашей репутации горожанина можно ставить крест. Она не состоялась.

Как выглядят правильные пышки в правильной пышечной. Фото: Светлана СВЕНЦОВА/ВКонтакте

5. …морщитесь, слыша уличных музыкантов

Да, иногда они играют из рук вон плохо. Иногда, правда – очень даже хорошо. Для петербуржцев уличные музыканты – это часть городской среды. Как кони на Аничковом мосту (ударение на второй слог, кстати). Или как дождь. Жители культурной столицы давно привыкли и к погоде, и к музыкантам. Поэтому не морщатся ни от громких звуков, ни от аккордов мимо нот. Просто не замечают – тренированный слух отфильтровывает их, как часть уличного шума.

6. …спрашиваете: «А где море?», глядя на Финский залив

Строго говоря, Финский залив – это, конечно, не море. Вода в нем пресная, торфяного коричневого цвета. Он мелкий, волн на нем тоже особо не бывает. Но все равно море. Такое вот, особенное петербургское море. Поэтому держите себя в руках, слишком уж презрительно не смотрите на Финский залив. Пусть даже глаз ваш избалован сверкающими видами Средиземья и Атлантики.

Финский залив. Издалека даже похож на море в штиль.Фото: Наталья ГАБОВСКАЯ

7. …на эскалаторе в метро встаете на одну ступеньку с другом

Готовьтесь, что вас будут отпихивать с шипением «Понаехали тут». Шипеть будут, скорей всего, те, кто сам не так давно усвоил все премудрости петербургского этикета. Но все равно неприятно. В метро принято вставать справа, оставляя слева «коридор» для особо торопящихся пассажиров. Мы, кстати, не советуем вам бегать по эскалатору. Это травматично.

Обратите внимание - поднимаясь, можно становиться, как угодно, а спускаться - строго справа.Фото: Олег ЗОЛОТО

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