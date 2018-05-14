Книжный салон 2018 в Санкт-Петербурге: самые интересные мероприятия форума
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Какие книги привезли на петербургский книжный салон
С 17 по 20 мая состоится Международный книжный салон 2018 в Санкт-Петербурге. «Комсомольская правда – Санкт-Петербург» составила подборку самых интересных мероприятий* предстоящего форума.
17 МАЯ
11.30
Торжественное открытие XIII Санкт-Петербургского Международного книжного салона.
Выступление симфонического оркестра «Северная симфония» театра «Мюзик-Холл» под руководством Фабио Мастранджело.
Место проведения: центральная сцена на Манежной площади.
Организатор: КПВСМИ.
12.30
Пленарное заседание «Человек читающий - человек успешный».
Место проведения: конференц-зал в Михайловском манеже.
Организатор: КПВСМИ.
Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
13.00
Презентация новой книги Дмитрия Шагина «Митьковские стихи», выпущенной издательством Mitkilibris при финансовой поддержке Книжной ярмарки ДК имени Крупской. Автор лично представит сборник, куда вошли старые и новые стихи, посвященные излюбленной митьковской теме всеобщего братства и любви.
Место проведения: стенд Книжной ярмарки ДК имени Крупской (№ 350).
Организатор: Книжная ярмарка ДК имени Крупской.
13.45
Выступление лауреатов и финалистов II Международного конкурса декламации «Зощенко вслух!». Ведущая - правнучка писателя, артистка и телеведущая Вера Зощенко.
Место проведения: сцена на Манежной площади.
Организаторы: государственный литературный музей «ХХ век», Музей-квартира Михаила Зощенко.
14.00
Презентация сборника «33 отеля, или Здравствуй, красивая жизнь!» (новый сборник рассказов в серии «Сноб»). Представляет Елена Шубина. При участии авторов книги Елены Колиной, Алексея Сальникова и Дмитрия Воденникова.
Место проведения: конференц-зал в Михайловском манеже.
Организатор: КПВСМИ, «Редакция Елены Шубиной».
14.00
Презентация антологии «Поэты Первой мировой войны» (2-е издание; составитель Анатолий Соколов) и книги «1914. Гибель русской гвардии» Андрея Петухова.
Место проведения: конференц-зал на стенде правительства Санкт-Петербурга.
Организатор: Санкт-Петербургское отделение Союза писателей России.
Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
14.30
Творческая встреча с Дмитрием Быковым, презентация романа «Июнь».
Место проведения: Книжная лавка писателей, Невский проспект, 66.
Организатор: КПВСМИ, «Редакция Елены Шубиной».
15.00
Гузель Яхина представит новый роман «Дети мои», затем - автограф-сессия.
Место проведения: конференц-зал в Михайловском манеже.
Организатор: КПВСМИ, «Редакция Елены Шубиной».
15.00
Выступление Ольги Шпакович на тему «Поиски рая в театре абсурда». В рамках выступления - презентация книг «В поисках рая», «Черный пиар», «Оппозиционер в театре абсурда».
Место проведения: Синий шатер.
Организатор: Союз писателей Санкт-Петербурга.
15.00
Круглый стол «Гибель языка - гибель народа».
Место проведения: Зеленый шатер.
Организатор: АТОЗС.
16.00
Вручение премии «Книжный червь».
Место проведения: конференц-зал в Михайловском манеже.
Организатор: издательство «Вита Нова».
16.30
К 75-летию окончания Сталинградской и Курской битв, «Единство народа и власти - истоки великих побед».
Место проведения: Зеленый шатер.
Организатор: Санкт-Петербургское отделение Союза писателей России.
17.00
Встреча с автором книги «Малая дорога жизни» Анатолием Аграфениным и представителем проекта Вячеслава Заренкова «Созидающий мир» Натальей Берзиной. Рассказ о книге, ее продолжении и автограф-сессия.
Место проведения: Желтый шатер.
Организатор: ЗАО «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».
Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
17.30
К 100-летию окончания Первой мировой войны: «Страна 100 лет в огненном кольце: горячие, холодные, информационные и гибридные войны».
Место проведения: Зеленый шатер.
Организатор: Санкт-Петербургское отделение Союза писателей России.
18.00
Встреча с Ирадой Вовненко, презентация романа «Примавера».
Место проведения: «Книжная лавка писателей», Невский проспект, 66.
Организатор: издательство «Рипол-классик».
19.30
Выступление ансамбля МЧС.
Место проведения: сцена на Манежной площади.
Организатор: театр «Мюзик-Холл».
20.45
Сеанс немого кино. Фильм «Раскольников» по роману Достоевского «Преступление и наказание». Экранизация 1923 года, режиссер Роберт Вине. Фильм демонстрируется под живую фортепианную музыку в исполнении Виктора Высоцкого.
Место проведения: сцена на Манежной площади.
Организатор: театр «Мюзик-Холл».
18 МАЯ
11.00
Круглый стол «Разговор библиотекаря с издателем и книготорговцем».
Место проведения: конференц-зал в Михайловском манеже.
Организатор: ПБО, ЦГПБ имени Маяковского, КПВСМИ.
13.00
Выступление Вениамина Смехова, презентация книги «Здравствуй, однако…».
Место проведения: конференц-зал в Михайловском манеже.
Организатор: КПВСМИ.
13.00
Бесплатный мастер-класс по изготовлению оригинальных книжных закладок.
Место проведения: стенд Книжной ярмарки ДК имени Крупской (№ 350).
Организатор: Книжная ярмарка ДК имени Крупской.
14.00
Круглый стол «Рок-культура - были и небылицы».
Место проведения: конференц-зал в Михайловском манеже.
Организатор: КПВСМИ.
15.00
Бесплатный мастер-класс по леттерингу (новый и очень модный вид прикладного искусства).
Место проведения: стенд Книжной ярмарки ДК имени Крупской (№ 350).
Организатор: Книжная ярмарка ДК имени Крупской.
16.00
Выступление Дмитрия Воденникова, презентация книги «Воденников в прозе».
Место проведения: Синий шатер.
Организатор: КПВСМИ, «Редакция Елены Шубиной».
16.00
Выступление Ольги Славниковой, презентация нового романа «Прыжок в длину».
Место проведения: конференц-зал в Михайловском манеже.
Организатор: КПВСМИ, «Редакция Елены Шубиной».
17.00
Круглый стол «Современная детская литература в образовательном пространстве: pro et contra».
Место проведения: конференц-зал в Михайловском манеже.
Организатор: РКС.
17.00
Выступление Сергея Носова, презентация книги «Построение квадрата на шестом уроке».
Место проведения: Желтый шатер.
Организатор: КПВСМИ, «Редакция Елены Шубиной».
17.00
Творческая встреча с Рудольфом Фурмановым, презентации книги «Записки сумасшедшего антрепренера».
Место проведения: Синий шатер.
Организатор: петербургская книжная сеть «Буквоед».
Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
17.00
Презентация книги Вячеслава Заренкова «Избранное».
Место проведения: конференц-зал на стенде правительства Санкт-Петербурга.
Организатор: Союз писателей Санкт-Петербурга.
18.00
Творческая встреча Антона Чижа с читателями, презентация книги «Лабиринт Просперо».
Место проведения: Желтый шатер.
Организатор: КПВСМИ, издательство «Эксмо».
18.00
Выступление Льва Наумова, перезентация книги «Александр Башлачев. Человек поющий».
Место выступления: парк культуры и чтения «Буквоед», Невский проспект, 46.
Организатор: петербургская книжная сеть «Буквоед».
18.00
Publictalk «Литература для молодежи и молодежь в литературе».
Место проведения: штаб Молодежной коллегии, Итальянская улица, 16/19.
Организатор: Комиссия по культуре, науке и образованию Молодежной коллегии Санкт-Петербурга.
19.30
Выступление группы «Экибастуз».
Место проведения: сцена на Манежной площади.
Организатор: театр «Мюзик-Холл».
20.00
Выступление Андрея Князева, презентация книги «Король и Шут» и автограф-сессия.
Место проведения: парк культуры и чтения «Буквоед», Невский проспект, 46.
Организатор: петербургская книжная сеть «Буквоед», АСТ.
19 МАЯ
11.00
Выступление петербургских бардов и поэтов «Наш город читает стихи и поет».
Место выступления: сцена на Манежной площади.
Организатор: Санкт-Петербургское отделение Союза писателей России.
12.00
Встреча с Валерием Поповым, презентация новой книги из серии «Большая литература» «За грибами в Лондон».
Место проведения: конференц-зал на стенде правительства Санкт-Петербурга.
Организатор: Союз писателей Санкт-Петербурга, издательство «Эксмо».
13.00
Автограф-сессия Дмитрия Миропольского - автора нашумевшего романа, бестселлера 2017 года «Тайна трех государей».
Место проведения: Синий шатер.
Организатор: ЗАО «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».
Фото: предоставлено организатором
14.30
Презентация книги известного российского публициста, общественного деятеля, политика Николая Старикова «Хаос и революции - оружие доллара».
Место проведения: сцена на Манежной площади.
Организатор: ИД «Питер».
15.00
Презентация книги Дмитрия Стешина «Коротко и жутко. Военкор Стешин». Автор, корреспондент «Комсомольской правды», представит сборник рассказов, написанных в горячих точках.
Место проведения: Синий шатер.
Организатор: ИД «Питер».
15.00
Творческая встреча с Анатолием Вассерманом «О чем еще надеюсь написать...».
Место проведения: парк культуры и чтения «Буквоед», Невский проспект, 46.
Организатор: петербургская книжная сеть «Буквоед», АСТ.
15.45
X городской фестиваль «Поэзия улиц - 2018».
Место проведения: сцена на Манежной площади.
Организатор: фонд «Поэзия улиц».
16.00
Открытый лекторий Книжной ярмарки. Сергей Носов: «Тайная жизнь петербургских памятников». Что не вошло в книгу».
Место проведения: стенд Книжной ярмарки (№ 350).
Организатор: Книжная ярмарка ДК имени Крупской.
16.00
Творческая встреча с Дмитрием Миропольским, презентация романа «1916 / Война и мир».
Место проведения: Синий шатер.
Организатор: петербургская книжная сеть «Буквоед», АСТ.
16.00
Ах Астахова и Радмила Хакова. Разговор о главном.
Место проведения: «Буквоед» в ТРК «Питер-Радуга», проспект Космонавтов, 14.
Организатор: петербургская книжная сеть «Буквоед», издательство «Эксмо».
16.30
Встреча с Александром Архангельским, презентация нового романа «Бюро проверки».
Место проведения: конференц-зал в Михайловском манеже.
Организатор: КПВСМИ, «Редакция Елены Шубиной».
18.00
Встреча с Николаем Коняевым, презентация книг автора.
Место проведения: конференц-зал на стенде правительства Санкт-Петербурга.
Организатор: Санкт-Петербургское отделение Союза писателей России.
18.00
Творческая встреча с Дмитрием Пучковым, презентация новых книг.
Место проведения: Зеленый шатер.
Организатор: ИД «Питер».
19.00
Выступление Александра Друзя, презентация книги «Петербург: пешком по городу».
Место проведения: парк культуры и чтения «Буквоед», Невский проспект, 46.
Организатор: книжная сеть «Буквоед».
20 МАЯ
11.00
Выступление детского музыкального коллектива «Фонтан.чик».
Место проведения: сцена на Манежной площади.
Организатор: детский музыкальный коллектив «Фонтан.чик».
12.00
Встреча с Виталием Дымарским и Владимиром Рыжковым, презентация книги «Лица войны».
Место проведения: конференц-зал в Михайловском манеже.
Организатор: издательство «Эксмо».
13.15
Выступление Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик-Холл».
Место проведения: сцена на Манежной площади.
Организатор: театр «Мюзик-Холл».
14.00
Презентация книги «Всемирный атлас кофе».
Место проведения: Желтый шатер.
Организатор: издательство «Рипол-классик».
15.00
Лекция-концерт к 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа. Доцент Академии русского балета имени Вагановой, историк балета Ольга Розанова.
Место выступления: сцена на Манежной площади.
Организатор: театр «Мюзик-Холл».
15.30
Выступление ансамбля Olympic Brass с джазовой программой. Художественный руководитель - Степанов Алексей.
Место проведения: сцена на Манежной площади.
Организатор: театр «Мюзик-Холл».
16.00
Встреча с редакцией журнала «Родная Ладога».
Место проведения: конференц-зал на стенде правительства Санкт-Петербурга.
Организатор: Санкт-Петербургское отделение Союза писателей России.
16.00
Панельная дискуссия «Петербург будущего».
Место проведения: конференц-зал в Михайловском манеже.
Организатор: петербургская книжная сеть «Буквоед».
16.00
Выступление Яны Вагнер. Презентация книги «Кто не спрятался».
Место проведения: парк культуры и чтения «Буквоед», Невский проспект, 46.
Организатор: петербургская книжная сеть «Буквоед», «Редакция Елены Шубиной».
16.15
Выступление Первого Детского эстрадного центра.
Место проведения: сцена на Манежной площади.
Организатор: Петербургская книжная сеть «Буквоед».
16.30
Презентация книги Эдуарда Лимонова «Мои живописцы». Также автор расскажет о переиздании книг «Русское психо» и «Контрольный выстрел».
Место проведения: Синий шатер.
Организатор: ИД «Питер».
16.45
Творческая встреча с Олесей Куприн и презентации книги «Будешь торт?». Звезда Инстаграма и талантливый фуд-фотограф расскажет о том, как вести популярный блог, получать удовольствие от кулинарного творчества и находить единомышленников. На встрече можно будет приобрести все книги Олеси Куприн и получить автографы.
Место проведения: Желтый шатер.
Организатор: издательство «Эксмо».
16.50
Встреча с известным российским писателем, блогером, автором культовых переводов голливудских фильмов Дмитрием «Гоблином» Пучковым. На встрече будет представлена книга «Славные парни».
Место проведения: сцена на Манежной площади.
Организатор: ИД «Питер».
17.30
К 75-летию прорыва блокады Ленинграда: «А город на Неве сражался и трудился», разговор о вкладе в победу духовно-нравственного воспитания.
Место проведения: Желтый шатер.
Организатор: Санкт-Петербургское отделение Союза писателей России.
17.30
Встреча с Ариной Обух, презентация книги «Выгуливание молодого вина».
Место проведения: Синий шатер.
Организатор: Союз писателей Санкт-Петербурга.
17.45
Выступление участника телепроектов «Главная сцена», «Живой звук», «Танцы со звездами», заслуженного артиста Татарстана Альберта Жалилова и ансамбля «Экспромт-квинтет».
Место проведения: сцена на Манежной площади.
Организатор: театр «Мюзик-Холл».
18.00
Выступление Свами Даши. Презентация книг «Перерождение» и «Волк». Размышление о главном».
Место проведения: парк культуры и чтения «Буквоед», Невский проспект, 46.
Организатор: петербургская книжная сеть «Буквоед», издательство «Эксмо».
18.45
Выступление группы «Дефекты речи». Мария Булат и Юрий Ельский.
Место проведения: сцена на Манежной площади.
Организатор: театр «Мюзик-Холл».
19.30
Выступление военного ансамбля песни и пляски погранвойск «Невский дозор».
Место выступления: сцена на Манежной площади.
Организатор: театр «Мюзик-Холл».
НА ЗАМЕТКУ
Используемые сокращения
КПВСМИ - Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации правительства Санкт-Петербурга.
ФАПМК - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.
РКС - Российский книжный союз, некоммерческое партнерство.
РГПУ имени Герцена - Российский государственный педагогический университет имени Герцена.
ПБО - Петербургское библиотечное общество.
АТОЗС - Ассоциация творческих объединений Северо-Запада.
* В программе мероприятий возможны изменения.