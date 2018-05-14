Книжный салон 2018 в Санкт-Петербурге: самые интересные мероприятия форума

14 Май 12:49 2018-05-17T19:30:55+03:00

На Книжном салоне 2018 в Санкт-Петербурге Ах Астахова расскажет о главном, а Андрей Князев из «Короля и Шута» презентует книгу о группе

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КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Какие книги привезли на петербургский книжный салон 00:00 00:00

С 17 по 20 мая состоится Международный книжный салон 2018 в Санкт-Петербурге. «Комсомольская правда – Санкт-Петербург» составила подборку самых интересных мероприятий* предстоящего форума.

17 МАЯ

11.30

Торжественное открытие XIII Санкт-Петербургского Международного книжного салона.

Выступление симфонического оркестра «Северная симфония» театра «Мюзик-Холл» под руководством Фабио Мастранджело.

Место проведения: центральная сцена на Манежной площади.

Организатор: КПВСМИ.

12.30

Пленарное заседание «Человек читающий - человек успешный».

Место проведения: конференц-зал в Михайловском манеже.

Организатор: КПВСМИ.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

13.00

Презентация новой книги Дмитрия Шагина «Митьковские стихи», выпущенной издательством Mitkilibris при финансовой поддержке Книжной ярмарки ДК имени Крупской. Автор лично представит сборник, куда вошли старые и новые стихи, посвященные излюбленной митьковской теме всеобщего братства и любви.

Место проведения: стенд Книжной ярмарки ДК имени Крупской (№ 350).

Организатор: Книжная ярмарка ДК имени Крупской.

13.45

Выступление лауреатов и финалистов II Международного конкурса декламации «Зощенко вслух!». Ведущая - правнучка писателя, артистка и телеведущая Вера Зощенко.

Место проведения: сцена на Манежной площади.

Организаторы: государственный литературный музей «ХХ век», Музей-квартира Михаила Зощенко.

14.00

Презентация сборника «33 отеля, или Здравствуй, красивая жизнь!» (новый сборник рассказов в серии «Сноб»). Представляет Елена Шубина. При участии авторов книги Елены Колиной, Алексея Сальникова и Дмитрия Воденникова.

Место проведения: конференц-зал в Михайловском манеже.

Организатор: КПВСМИ, «Редакция Елены Шубиной».

14.00

Презентация антологии «Поэты Первой мировой войны» (2-е издание; составитель Анатолий Соколов) и книги «1914. Гибель русской гвардии» Андрея Петухова.

Место проведения: конференц-зал на стенде правительства Санкт-Петербурга.

Организатор: Санкт-Петербургское отделение Союза писателей России.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

14.30

Творческая встреча с Дмитрием Быковым, презентация романа «Июнь».

Место проведения: Книжная лавка писателей, Невский проспект, 66.

Организатор: КПВСМИ, «Редакция Елены Шубиной».

15.00

Гузель Яхина представит новый роман «Дети мои», затем - автограф-сессия.

Место проведения: конференц-зал в Михайловском манеже.

Организатор: КПВСМИ, «Редакция Елены Шубиной».

15.00

Выступление Ольги Шпакович на тему «Поиски рая в театре абсурда». В рамках выступления - презентация книг «В поисках рая», «Черный пиар», «Оппозиционер в театре абсурда».

Место проведения: Синий шатер.

Организатор: Союз писателей Санкт-Петербурга.

15.00

Круглый стол «Гибель языка - гибель народа».

Место проведения: Зеленый шатер.

Организатор: АТОЗС.

16.00

Вручение премии «Книжный червь».

Место проведения: конференц-зал в Михайловском манеже.

Организатор: издательство «Вита Нова».

16.30

К 75-летию окончания Сталинградской и Курской битв, «Единство народа и власти - истоки великих побед».

Место проведения: Зеленый шатер.

Организатор: Санкт-Петербургское отделение Союза писателей России.

17.00

Встреча с автором книги «Малая дорога жизни» Анатолием Аграфениным и представителем проекта Вячеслава Заренкова «Созидающий мир» Натальей Берзиной. Рассказ о книге, ее продолжении и автограф-сессия.

Место проведения: Желтый шатер.

Организатор: ЗАО «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

17.30

К 100-летию окончания Первой мировой войны: «Страна 100 лет в огненном кольце: горячие, холодные, информационные и гибридные войны».

Место проведения: Зеленый шатер.

Организатор: Санкт-Петербургское отделение Союза писателей России.

18.00

Встреча с Ирадой Вовненко, презентация романа «Примавера».

Место проведения: «Книжная лавка писателей», Невский проспект, 66.

Организатор: издательство «Рипол-классик».

19.30

Выступление ансамбля МЧС.

Место проведения: сцена на Манежной площади.

Организатор: театр «Мюзик-Холл».

20.45

Сеанс немого кино. Фильм «Раскольников» по роману Достоевского «Преступление и наказание». Экранизация 1923 года, режиссер Роберт Вине. Фильм демонстрируется под живую фортепианную музыку в исполнении Виктора Высоцкого.

Место проведения: сцена на Манежной площади.

Организатор: театр «Мюзик-Холл».

18 МАЯ

11.00

Круглый стол «Разговор библиотекаря с издателем и книготорговцем».

Место проведения: конференц-зал в Михайловском манеже.

Организатор: ПБО, ЦГПБ имени Маяковского, КПВСМИ.

13.00

Выступление Вениамина Смехова, презентация книги «Здравствуй, однако…».

Место проведения: конференц-зал в Михайловском манеже.

Организатор: КПВСМИ.

13.00

Бесплатный мастер-класс по изготовлению оригинальных книжных закладок.

Место проведения: стенд Книжной ярмарки ДК имени Крупской (№ 350).

Организатор: Книжная ярмарка ДК имени Крупской.

14.00

Круглый стол «Рок-культура - были и небылицы».

Место проведения: конференц-зал в Михайловском манеже.

Организатор: КПВСМИ.

15.00

Бесплатный мастер-класс по леттерингу (новый и очень модный вид прикладного искусства).

Место проведения: стенд Книжной ярмарки ДК имени Крупской (№ 350).

Организатор: Книжная ярмарка ДК имени Крупской.

16.00

Выступление Дмитрия Воденникова, презентация книги «Воденников в прозе».

Место проведения: Синий шатер.

Организатор: КПВСМИ, «Редакция Елены Шубиной».

16.00

Выступление Ольги Славниковой, презентация нового романа «Прыжок в длину».

Место проведения: конференц-зал в Михайловском манеже.

Организатор: КПВСМИ, «Редакция Елены Шубиной».

17.00

Круглый стол «Современная детская литература в образовательном пространстве: pro et contra».

Место проведения: конференц-зал в Михайловском манеже.

Организатор: РКС.

17.00

Выступление Сергея Носова, презентация книги «Построение квадрата на шестом уроке».

Место проведения: Желтый шатер.

Организатор: КПВСМИ, «Редакция Елены Шубиной».

17.00

Творческая встреча с Рудольфом Фурмановым, презентации книги «Записки сумасшедшего антрепренера».

Место проведения: Синий шатер.

Организатор: петербургская книжная сеть «Буквоед».

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

17.00

Презентация книги Вячеслава Заренкова «Избранное».

Место проведения: конференц-зал на стенде правительства Санкт-Петербурга.

Организатор: Союз писателей Санкт-Петербурга.

18.00

Творческая встреча Антона Чижа с читателями, презентация книги «Лабиринт Просперо».

Место проведения: Желтый шатер.

Организатор: КПВСМИ, издательство «Эксмо».

18.00

Выступление Льва Наумова, перезентация книги «Александр Башлачев. Человек поющий».

Место выступления: парк культуры и чтения «Буквоед», Невский проспект, 46.

Организатор: петербургская книжная сеть «Буквоед».

18.00

Publictalk «Литература для молодежи и молодежь в литературе».

Место проведения: штаб Молодежной коллегии, Итальянская улица, 16/19.

Организатор: Комиссия по культуре, науке и образованию Молодежной коллегии Санкт-Петербурга.

19.30

Выступление группы «Экибастуз».

Место проведения: сцена на Манежной площади.

Организатор: театр «Мюзик-Холл».

20.00

Выступление Андрея Князева, презентация книги «Король и Шут» и автограф-сессия.

Место проведения: парк культуры и чтения «Буквоед», Невский проспект, 46.

Организатор: петербургская книжная сеть «Буквоед», АСТ.

19 МАЯ

11.00

Выступление петербургских бардов и поэтов «Наш город читает стихи и поет».

Место выступления: сцена на Манежной площади.

Организатор: Санкт-Петербургское отделение Союза писателей России.

12.00

Встреча с Валерием Поповым, презентация новой книги из серии «Большая литература» «За грибами в Лондон».

Место проведения: конференц-зал на стенде правительства Санкт-Петербурга.

Организатор: Союз писателей Санкт-Петербурга, издательство «Эксмо».

13.00

Автограф-сессия Дмитрия Миропольского - автора нашумевшего романа, бестселлера 2017 года «Тайна трех государей».

Место проведения: Синий шатер.

Организатор: ЗАО «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Фото: предоставлено организатором

14.30

Презентация книги известного российского публициста, общественного деятеля, политика Николая Старикова «Хаос и революции - оружие доллара».

Место проведения: сцена на Манежной площади.

Организатор: ИД «Питер».

15.00

Презентация книги Дмитрия Стешина «Коротко и жутко. Военкор Стешин». Автор, корреспондент «Комсомольской правды», представит сборник рассказов, написанных в горячих точках.

Место проведения: Синий шатер.

Организатор: ИД «Питер».

15.00

Творческая встреча с Анатолием Вассерманом «О чем еще надеюсь написать...».

Место проведения: парк культуры и чтения «Буквоед», Невский проспект, 46.

Организатор: петербургская книжная сеть «Буквоед», АСТ.

15.45

X городской фестиваль «Поэзия улиц - 2018».

Место проведения: сцена на Манежной площади.

Организатор: фонд «Поэзия улиц».

16.00

Открытый лекторий Книжной ярмарки. Сергей Носов: «Тайная жизнь петербургских памятников». Что не вошло в книгу».

Место проведения: стенд Книжной ярмарки (№ 350).

Организатор: Книжная ярмарка ДК имени Крупской.

16.00

Творческая встреча с Дмитрием Миропольским, презентация романа «1916 / Война и мир».

Место проведения: Синий шатер.

Организатор: петербургская книжная сеть «Буквоед», АСТ.

16.00

Ах Астахова и Радмила Хакова. Разговор о главном.

Место проведения: «Буквоед» в ТРК «Питер-Радуга», проспект Космонавтов, 14.

Организатор: петербургская книжная сеть «Буквоед», издательство «Эксмо».

16.30

Встреча с Александром Архангельским, презентация нового романа «Бюро проверки».

Место проведения: конференц-зал в Михайловском манеже.

Организатор: КПВСМИ, «Редакция Елены Шубиной».

18.00

Встреча с Николаем Коняевым, презентация книг автора.

Место проведения: конференц-зал на стенде правительства Санкт-Петербурга.

Организатор: Санкт-Петербургское отделение Союза писателей России.

18.00

Творческая встреча с Дмитрием Пучковым, презентация новых книг.

Место проведения: Зеленый шатер.

Организатор: ИД «Питер».

19.00

Выступление Александра Друзя, презентация книги «Петербург: пешком по городу».

Место проведения: парк культуры и чтения «Буквоед», Невский проспект, 46.

Организатор: книжная сеть «Буквоед».

20 МАЯ

11.00

Выступление детского музыкального коллектива «Фонтан.чик».

Место проведения: сцена на Манежной площади.

Организатор: детский музыкальный коллектив «Фонтан.чик».

12.00

Встреча с Виталием Дымарским и Владимиром Рыжковым, презентация книги «Лица войны».

Место проведения: конференц-зал в Михайловском манеже.

Организатор: издательство «Эксмо».

13.15

Выступление Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик-Холл».

Место проведения: сцена на Манежной площади.

Организатор: театр «Мюзик-Холл».

14.00

Презентация книги «Всемирный атлас кофе».

Место проведения: Желтый шатер.

Организатор: издательство «Рипол-классик».

15.00

Лекция-концерт к 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа. Доцент Академии русского балета имени Вагановой, историк балета Ольга Розанова.

Место выступления: сцена на Манежной площади.

Организатор: театр «Мюзик-Холл».

15.30

Выступление ансамбля Olympic Brass с джазовой программой. Художественный руководитель - Степанов Алексей.

Место проведения: сцена на Манежной площади.

Организатор: театр «Мюзик-Холл».

16.00

Встреча с редакцией журнала «Родная Ладога».

Место проведения: конференц-зал на стенде правительства Санкт-Петербурга.

Организатор: Санкт-Петербургское отделение Союза писателей России.

16.00

Панельная дискуссия «Петербург будущего».

Место проведения: конференц-зал в Михайловском манеже.

Организатор: петербургская книжная сеть «Буквоед».

16.00

Выступление Яны Вагнер. Презентация книги «Кто не спрятался».

Место проведения: парк культуры и чтения «Буквоед», Невский проспект, 46.

Организатор: петербургская книжная сеть «Буквоед», «Редакция Елены Шубиной».

16.15

Выступление Первого Детского эстрадного центра.

Место проведения: сцена на Манежной площади.

Организатор: Петербургская книжная сеть «Буквоед».

16.30

Презентация книги Эдуарда Лимонова «Мои живописцы». Также автор расскажет о переиздании книг «Русское психо» и «Контрольный выстрел».

Место проведения: Синий шатер.

Организатор: ИД «Питер».

16.45

Творческая встреча с Олесей Куприн и презентации книги «Будешь торт?». Звезда Инстаграма и талантливый фуд-фотограф расскажет о том, как вести популярный блог, получать удовольствие от кулинарного творчества и находить единомышленников. На встрече можно будет приобрести все книги Олеси Куприн и получить автографы.

Место проведения: Желтый шатер.

Организатор: издательство «Эксмо».

16.50

Встреча с известным российским писателем, блогером, автором культовых переводов голливудских фильмов Дмитрием «Гоблином» Пучковым. На встрече будет представлена книга «Славные парни».

Место проведения: сцена на Манежной площади.

Организатор: ИД «Питер».

17.30

К 75-летию прорыва блокады Ленинграда: «А город на Неве сражался и трудился», разговор о вкладе в победу духовно-нравственного воспитания.

Место проведения: Желтый шатер.

Организатор: Санкт-Петербургское отделение Союза писателей России.

17.30

Встреча с Ариной Обух, презентация книги «Выгуливание молодого вина».

Место проведения: Синий шатер.

Организатор: Союз писателей Санкт-Петербурга.

17.45

Выступление участника телепроектов «Главная сцена», «Живой звук», «Танцы со звездами», заслуженного артиста Татарстана Альберта Жалилова и ансамбля «Экспромт-квинтет».

Место проведения: сцена на Манежной площади.

Организатор: театр «Мюзик-Холл».

18.00

Выступление Свами Даши. Презентация книг «Перерождение» и «Волк». Размышление о главном».

Место проведения: парк культуры и чтения «Буквоед», Невский проспект, 46.

Организатор: петербургская книжная сеть «Буквоед», издательство «Эксмо».

18.45

Выступление группы «Дефекты речи». Мария Булат и Юрий Ельский.

Место проведения: сцена на Манежной площади.

Организатор: театр «Мюзик-Холл».

19.30

Выступление военного ансамбля песни и пляски погранвойск «Невский дозор».

Место выступления: сцена на Манежной площади.

Организатор: театр «Мюзик-Холл».

НА ЗАМЕТКУ

Используемые сокращения

КПВСМИ - Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации правительства Санкт-Петербурга.

ФАПМК - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.

РКС - Российский книжный союз, некоммерческое партнерство.

РГПУ имени Герцена - Российский государственный педагогический университет имени Герцена.

ПБО - Петербургское библиотечное общество.

АТОЗС - Ассоциация творческих объединений Северо-Запада.

* В программе мероприятий возможны изменения.